Ayağından yaralandığı silahlı saldırıyı gülerek anlattı

Adana merkez Seyhan ilçesi İstiklal Caddesi’nde saat 16.00 sıralarında silahlı saldırı olayı gerçekleşti. Kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre, motosikletle önüne geldiği kahveye doğru tabancayla rastgele ateş açtı.
Saldırıda kahvede oturan Soner Aslan (46) bacağından, Edip Özşahin (60) ise ayağından vurulup, yaralandı. Silahlı saldırgan motosikletle olay yerinden kaçtı.
Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada ambulansın gelmesini bekleyen yaralı Edip Özşahin'in, olayı yanındakilere gülerek anlatması dikkat çekti.
İhbarla gelen sağlık ekibi, Soner Aslan ile Edip Özşahin'i ambulansla hastaneye götürdü. Polis ise silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.