Gündem Ayağından yaralandığı silahlı saldırıyı gülerek anlattı
ADANA

Ayağından yaralandığı silahlı saldırıyı gülerek anlattı

Adana'da, kimliği belirsiz motosikletli saldırganın tabancayla rastgele ateş açtığı kahvede oturan Soner Aslan bacağından, Edip Özşahin ise ayağından vurularak yaralandı. Ambulansı bekleyen Özşahin’in, yanındakilere olayı gülerek anlatması dikkat çekti.

Haber Merkezi DHA
Adana saldırı: Ayağından yaralandığı silahlı saldırıyı gülerek anlattı
Silahlı saldırıda ayağından yaralanan Edip Özşahin, olayı yanındakilere gülerek anlattı.

Adana merkez Seyhan ilçesi İstiklal Caddesi’nde saat 16.00 sıralarında silahlı saldırı olayı gerçekleşti. Kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre, motosikletle önüne geldiği kahveye doğru tabancayla rastgele ateş açtı.

Edip Özşahin yaralandığı saldırıyı yanındakilere gülerek anlattı.
DHA
Edip Özşahin yaralandığı saldırıyı yanındakilere gülerek anlattı.

Saldırıda kahvede oturan Soner Aslan (46) bacağından, Edip Özşahin (60) ise ayağından vurulup, yaralandı. Silahlı saldırgan motosikletle olay yerinden kaçtı.

Silahlı saldırıda kahvede oturan 2 kişi yaralandı.
DHA
Silahlı saldırıda kahvede oturan 2 kişi yaralandı.

Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada ambulansın gelmesini bekleyen yaralı Edip Özşahin'in, olayı yanındakilere gülerek anlatması dikkat çekti.

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Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.
DHA
Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

İhbarla gelen sağlık ekibi, Soner Aslan ile Edip Özşahin'i ambulansla hastaneye götürdü. Polis ise silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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