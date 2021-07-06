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ADANA

Adana'da bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı böyle yakalandı

Adana'da bombalı eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ şüphelisi mezarlıkta yakalandı. İrfan Ç.’nin evinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, cep telefonunda yapılan aramada ise örgütün üst düzey mensuplarıyla yazışmalarının olduğu, eylem için talimat beklediği belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Adana son dakika haberleri... Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞlı böyle yakalandı
DEAŞ'lı polis ekiplerince böyle yakalandı.

MİT Başkanlığı, Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, Ebu Ahmed kod adlı İrfan Ç.’nin (41) bombalı eylem hazırlığında olduğunu bildirdi.

İrfan Ç.’yi takibe alan ekipler şüphelinin, DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri olarak anılan Mahmut Özden’in yakalanmasından sonra grubu toparlamaya çalışan kişi olduğunu, örgütün Suriye’deki Türkiye sorumlusuyla görüştüğünü, eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.

Adana'da bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı böyle yakalandı
OYNAT 00:54
Adana'da bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı böyle yakalandı
MİT Başkanlığı, Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, Ebu Ahmed kod adlı İrfan Ç.'nin (41) bombalı eylem hazırlığında olduğunu bildirdi.

İrfan Ç.'yi takibe alan ekipler şüphelinin, DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri olarak anılan Mahmut Özden'in yakalanmasından sonra grubu toparlamaya çalışan kişi olduğunu, örgütün Suriye'deki Türkiye sorumlusuyla görüştüğünü, eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.

Operasyon için harekete geçen ekipler, İrfan Ç.'yi merkez Çukurova ilçesi, Kabasakal Mezarlığı'nda yakaladı.

İrfan Ç.'nin evinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, cep telefonunda yapılan aramada ise örgütün üst düzey mensuplarıyla yazışmalarının olduğu, eylem için talimat beklediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen İrfan Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Operasyon için harekete geçen ekipler, İrfan Ç.’yi merkez Çukurova ilçesi, Kabasakal Mezarlığı’nda yakaladı.

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  • İrfan Ç.’nin evinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, cep telefonunda yapılan aramada ise örgütün üst düzey mensuplarıyla yazışmalarının olduğu, eylem için talimat beklediği öğrenildi.

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İHA

Adliyeye sevk edilen İrfan Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İrfan Ç.’nin 2015 yılında da örgüte eleman temin etmekten tutuklanarak cezaevine girdiği ve 2019 yılında çıktığı öğrenildi.

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