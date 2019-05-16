Adana Valiliği: Haluk Savaş'ın pasaportu düzenlenecek

Adana Valiliği, Profesör Doktor Haluk Asuman Savaş'a istisnai haller kapsamında pasaport düzenleneceğini açıkladı.
Valilik, dün yaptığı açıklamada da "yurt dışında kanser tedavisi olmak isteyen KHK ile görevinden ihraç edilen Prof. Dr. Haluk Asuman Savaş'ın pasaport başvurusu mahkeme kararına rağmen reddedildi” şeklindeki haberin ardından süreci anlatan bilgiler paylaşmıştı.
Savaş'ın belgelerinin eksiksiz tamamlanması için Adana İl Nüfus müdürü gece yarısı çalışma odasına gelerek evraklarla bizzat ilgilendi.
Prof. Dr. Haluk Asuman Savaş Konulu Ek Basın Açıklamasıhttps://t.co/DuasZilqAu pic.twitter.com/PNEG62P6Oh
Prof. Dr. Haluk Asuman Savaş Konulu Ek Basın Açıklamasıhttps://t.co/DuasZilqAu pic.twitter.com/PNEG62P6Oh— T.C. Adana Valiliği (@TCAdanaValiligi) 16 Mayıs 2019