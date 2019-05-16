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ADANA

Adana Valiliği: Haluk Savaş için pasaport düzenlenecek

Adana Valiliği: Haluk Savaş'ın pasaportu düzenlenecek

Adana Valiliği, Profesör Doktor Haluk Asuman Savaş'a istisnai haller kapsamında pasaport düzenleneceğini açıkladı. Savaş'ın belgelerinin eksiksiz tamamlanması için Adana İl Nüfus müdürü gece yarısı çalışma odasına gelerek evraklarla bizzat ilgilenmişti.

Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. Haluk Savaş.
Prof. Dr. Haluk Savaş.

Adana Valiliği, Profesör Doktor Haluk Asuman Savaş'a istisnai haller kapsamında pasaport düzenleneceğini açıkladı.

Valilik, dün yaptığı açıklamada da "yurt dışında kanser tedavisi olmak isteyen KHK ile görevinden ihraç edilen Prof. Dr. Haluk Asuman Savaş'ın pasaport başvurusu mahkeme kararına rağmen reddedildi” şeklindeki haberin ardından süreci anlatan bilgiler paylaşmıştı.

Adana İl Nüfus Müdürü, gece yarısı geldiği merkezde işlemleri bizzat takip etti.

Savaş'ın belgelerinin eksiksiz tamamlanması için Adana İl Nüfus müdürü gece yarısı çalışma odasına gelerek evraklarla bizzat ilgilendi.

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