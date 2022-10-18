Gündem Adana Valiliğinden CHPli Zeydan Karalara yalanlama Hayali gündemle kamuoyunu meşgul ediyor
POLİTİKA

Adana Valiliğinden CHP'li Zeydan Karalar'a yalanlama: Hayali gündemle kamuoyunu meşgul ediyor

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan ve Yumurtalık ilçesinin Osmaniye’ye bağlanacağını öne sürerek, "Bunu kabul etmeyiz, yer yerinden oynar" dedi. Karalar'ın açıklamasını yalanlayan Adana Valiliği, "Hizmet makamında olanların devlet adamlığı sorumluluğu içerisinde hareket etmeyip hayali gündemlerle kamuoyunu meşgul etmesi yanlıştır" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Valiliğinden CHPli Zeydan Karalara yalanlama: Hayali gündemle kamuoyunu meşgul ediyor
​CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın Ceyhan ve Yumurtalık ilçesinin Osmaniye’ye bağlanacağı yönündeki ifadeleriyle ilgili Valilikten açıklama yapıldı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "Adana’mızın ve Türkiye’nin gündeminde böyle bir konu yokken Valiliğimize atfen yapılan bu açıklama, talihsiz bir açıklama olmuştur. Hizmet makamında olanların devlet adamlığı sorumluluğu içerisinde hareket etmeyip hayali gündemlerle kamuoyunu meşgul etmesi, bir de Valilik makamının adının kullanılarak bu asılsız konulara doğruluk kazandırılmaya çalışılması hem yanlış hem de kabulü mümkün değildir. Adana gibi kadim bir şehirde ciddi konuların konuşulması ve vatandaşın sorunlarının gündem yapılması herkesin yararına olacaktır” ifadeleri yer aldı.

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