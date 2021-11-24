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ADANA

Adana ve Malatya'da FETÖ operasyonu: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında iki ilde operasyon düzenlendi. Adana ve Malatya'daki operasyonlarda 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Haber Merkezi AA
Adana ve Malatyada FETÖ operasyonu: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Şafak vakti düzenlenene operasyonla bazı zanlılar gözaltına alındı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı, "mahrem imamlarla" bağlantısı olduğu ve sohbet toplantılarına katıldıkları belirlenen 8 FETÖ/PDY şüphelisinin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Şafak vakti düzenlenene operasyonla bazı zanlılar gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.

MALATYA'DA ALTI GÖZALTI

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı.

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