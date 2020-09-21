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ADANA

Adana'da 12 yaşındaki çocuk, kardeşinin ölümüne neden oldu

Adana'da çocukların silahla oyunu ölümle bitti. Kozan ilçesinde 12 yaşındaki S.Ç., babasının av tüfeğini alarak beraberinde kardeşi 8 yaşındaki E.Ç. ile kuş avlamaya gitti. Eve dönüş yolunda iddiaya göre S.Ç., elinden düşürdüğü tüfeğin ateş almasıyla vurulan kardeşi E.Ç., yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
Çocukların silahla oyunu ölümle bitti.
Çocukların silahla oyunu ölümle bitti.

Olay, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Bucak Kaledibi Mahallesi'nde maydana geldi.

İddiaya göre, babasının av tüfeğini alan S.Ç., kardeşi E.Ç. ile birlikte kuş avlamaya gitti. Çocukların eve yürüdükleri sırada S.Ç.'nin elindeki silah düşerek, ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar kardeşi E.Ç.'ye isabet etti. S.Ç.'nin haber vermesiyle yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

  • Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.Ç., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ağabey S.Ç.'nin 18 yaşından küçük olması nedeniyle hakkında 'Suça sürüklenen çoçuk' sıfatıyla adli tahkikat başlatıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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