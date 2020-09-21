Adana'da 12 yaşındaki çocuk, kardeşinin ölümüne neden oldu Adana'da çocukların silahla oyunu ölümle bitti. Kozan ilçesinde 12 yaşındaki S.Ç., babasının av tüfeğini alarak beraberinde kardeşi 8 yaşındaki E.Ç. ile kuş avlamaya gitti. Eve dönüş yolunda iddiaya göre S.Ç., elinden düşürdüğü tüfeğin ateş almasıyla vurulan kardeşi E.Ç., yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi 21 Eylül 2020, 07:06 Son Güncelleme: 21 Eylül 2020, 07:16 DHA