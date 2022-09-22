Adana'da 2 bin 200 polisle huzur uygulaması: 53 kişi yakalandı

Adana'da 2 bin 200 polis ile helikopter destekli huzur uygulaması

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı ile il genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. 2 bin 200 polisin görev aldığı 'Adana Huzur ve Güven' adlı uygulamada, gezici ve sabit nokta kontrolleri ile umuma açık mekanlar denetlenirken, helikopter ve dron ile havadan destek verildi. Uygulama noktalarını gezen Emniyet Müdürü Doğan İnci, vatandaşlarla sohbet edip, çocuklara oyuncak araba hediye etti.

Uygulama hakkında gazetecilere bilgi veren İnci, şöyle konuştu:



"Bugün şehrimizin 5 bölgesinde 340 ekibimiz, 2 bin 200 personelimiz ile 50 noktada uygulama yapmaktayız. Uygulamamız sabahın erken saatlerinde başladı ve gece yarısına kadar devam edecek. Adana'nın huzuru için, tüm bölgelerde tüm personelimiz ile birlikte uygulamalarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımız bu uygulamalardan çok memnun. Gün içerisinde yakalamalarımız oldu, ruhsatsız tabancalar var. 2 kilo 350 gram esrar, 3 bin 500 civarında sentetik ecza alındı. Daha da yakalamalar olacaktır. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Çocuklarımızın güvenli caddelerde gezmesi için bu uygulamaları yıl içerisinde belirli periyotlarla yapacağız."

REKLAM

Sabit nokta kontrollerinde 5 bin 740 aracı durdurarak arama yapan ekipler, 5 çalıntı aracı ele geçirdi. Ayrıca 97 araç sürücüsüne de çeşitli kabahatlerden 237 bin 576 lira para cezası kesilirken, 18 araç ise trafikten men edildi.

17 BİN 528 KİŞİNİN GBT KONTROLÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

154 umuma açık mekanı denetleyen ekipler, usulsüzlük tespit edilen 17 iş yerine idari işlem uyguladı. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 18 kişiye ise 4 bin 986 lira idari cezası kesildi.

Gece yarısına kadar devam eden uygulamanın genelinde 17 bin 528 kişinin GBT kontrolünü gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranan 53 kişiyi yakalarken, 11 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca 33 bin 728 adet uyuşturucu hap, farklı gramajlarda esrar, metamfetamin ve sentetik kannabinoid ile 105 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

REKLAM

FOTOĞRAF 9 Gülşehir ilçesi Civelek Köyünde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkili oldu. Kısa sürede şiddetini artıran yağış ele neden oldu. Sel nedeniyle bazı evlerin zemin katları ile sokaklar su ile kaplandı, ekili alanlar ise zarar gördü. Belediye ekipleri yağış nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Civelek Köyü Muhtarı Ömer Kara, \"Yağış nedeniyle ulaşımda sıkıntı var. Burada gölet oluştu. Araçlar geçmekte zorlanıyor. Vatandaşların duvarları yıkıldı, su şebekeleri zarar gördü. Dolu şeklinde gelen yağış sele dönüştü\" dedi. Nevşehir'de sağanak sele neden oldu Nevşehir'de sağanak sele neden oldu Nevşehir'de sağanak sele neden oldu Nevşehir'de sağanak sele neden oldu Nevşehir'de sağanak sele neden oldu: Bahçe duvarları yıkıldı evleri su bastı Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde sağanak sonucu sel meydana geldi. Sel suları köyün sokaklarında hasara neden olurken, 4 evin bahçe duvarı da yıkıldı. Kaya parçalarının düştüğü yolda oluşan su birikintileri ulaşımı aksattı.





BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 10 Olay, sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Kargo dağıtımı yapan Cüneyt K., 16 ASZ 378 plakalı hafif ticari aracını teslimat yapacağı binanın önüne park etti. Kısa sürede döneceğini düşünen Cüneyt K., kontak anahtarını da araçta takılı bırakıp kargo paketini teslim etmek için araçtan indi. Bu sırada kontağın üzerinde fark eden şüpheliler çalıştırdıkları aracı çaldı. Döndüğünde aracını bıraktığı yerde bulamayan Cüneyt K., durumu polise bildirdi. Polis ekipleri aracı bulmak için çalışma başlattı. Akşam saatlerinde İnegöl ilçesinde arka plakası sökülmüş ve ön plakası bant ile kapatılmış hafif ticari araçtan şüphelenenlerin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, saat 23.30 sıralarında olay yerinden yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta Ertuğrulgazi Mahallesi, Makber Sokak’ta 16 ASZ 378 plakalı aracı çalışır durumda terk edilmiş halde buldu. Kargo aracında incelemede bulunan polis ekipleri, aracın bagaj kısmında bulunan ve çoğu teknolojik aletlerden oluşan kargo ürünlerinin çalındığını tespit etti. Yapılan incelemenin ardından araç Cüneyt K.’ya teslim edilirken, görgü tanıklarının ifadelerine göre 3 kişi olduğu öğrenilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor. Çaldıkları kargo aracının içini boşalttılar Çaldıkları kargo aracının içini boşaltıp kaçtılar Bursa'da dağıtıma çıkan kargo görevlisinin çalışır halde bıraktığı hafif ticari aracı çalan şüpheliler, 80 kilometre gittikten sonra aracı bırakıp kaçtı. Yapılan incelemede araçta bulunan, teknolojik aletlerden oluşan kargo ürünlerinin çalındığı belirlendi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder