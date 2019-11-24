Adana'da 4 büyüklüğünde deprem oldu, sarsıntı, 11,25 kilometre derinlikte

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 16.33'te merkez üssü Kozan ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntı, 11,25 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 16.33'te merkez üssü Kozan ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntı, 11,25 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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