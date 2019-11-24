Gündem Adanada 4 büyüklüğünde deprem oldu, sarsıntı, 11,25 kilometre derinlikte
ADANA

​Adana'da 4 büyüklüğünde deprem oldu

Adana'da 4 büyüklüğünde deprem oldu, sarsıntı, 11,25 kilometre derinlikte

AFAD: Adana Kozan'da 16.33'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, 11,25 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Haber Merkezi AA
Adana'da 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Adana'da 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 16.33'te merkez üssü Kozan ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntı, 11,25 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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