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Adana'da 76 araç ve 175 kişinin denetlendiği 'narko alan' uygulamasında bir kişi yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen ve 76 araç ve 175 kişinin denetlendiği 'narko alan' uygulamasında bir kişi yakalandı.

Semih Bozkuş
21:14 - 20/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Adana'da 'narko alan' uygulaması

Adana'da 'narko alan' uygulaması

Adana'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen uygulamada 76 araç ve 175 kişinin denetlendi. Uygulama kapsamında bir kişi de gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen "narko alan" uygulamasında 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacıuşağı ve Mahmutlu mahallelerinde oluşturulan denetleme alanlarında durumundan şüphelenilen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.

76 araç ve 175 kişinin denetlendiği uygulamada, 3,61 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde, bazı araç sürücülerine çeşitli ihlallerden ceza kesildi.



#Adana
#Kozan
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#polis
#uygulama
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