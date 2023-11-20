Adana'da 76 araç ve 175 kişinin denetlendiği 'narko alan' uygulamasında bir kişi yakalandı

Adana'da 'narko alan' uygulaması
Adana'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen uygulamada 76 araç ve 175 kişinin denetlendi. Uygulama kapsamında bir kişi de gözaltına alındı.
Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen "narko alan" uygulamasında 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacıuşağı ve Mahmutlu mahallelerinde oluşturulan denetleme alanlarında durumundan şüphelenilen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.
76 araç ve 175 kişinin denetlendiği uygulamada, 3,61 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Denetimlerde, bazı araç sürücülerine çeşitli ihlallerden ceza kesildi.