Adana'da akıllara durgunluk veren dehşet: 3 kişiyi öldürdü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi, Köprülü Mahallesinde meydana gelen olayda Hayati Özkaya kız ve 5 yaşındaki oğlu Osman’ı kucağına alarak mobiletle Köprülü Mahallesinde giderken uğradığı silahlı saldırı sonucunda yere yığılarak hayatını kaybetti. 5 yaşındaki çocuk ise çevredeki vatandaşlar tarafından kanlar içinde kalan babasının kucağından alındı. Çocuk gözyaşlarına boğularak babasını olay yerinde korku dolu gözlerle izledi.

İHA 5 yaşındaki Osman Özkaya

İHA Hayati Özkaya'nın küçük kızı

KAHVEDE DE 2 KİŞİYİ BAŞINDAN VURDU

Bir süre sonra ise ilk olayın yaklaşık 500 metre uzağında kahvehaneden tabanca sesleri geldi.

Burada ise kahvehane sahibi Okan Develi ile arkadaşı Necmettin Şahinoğlu tabanca ile başlarından vuruldu. Şahısları vuran zanlı ise olay yerinden kaçtı. Kahvehanede vurulan iki şahıs da hayatını kaybetti. İki şahsın yakınları kahvehanede feryat etti.

İHA Kahvehanede vurulanlar.

İHA Kahvehanede vurulanlar.

BABASINA SON KEZ BAKIP GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Bu arada mobilet üzerinde hayatını kaybeden Özkaya'nın eşi Mehpare Özkaya ve 7 yaşındaki kızı Halide Özkaya'da cinayete öğrenir öğrenmez olay yerine geldi. Eşi Özkaya olay yerine girmek istedi ancak polis izin vermedi. Babasına son bir kez bakıp gözyaşlarına boğuldular.

İHA Olay yerine gelen Hayati Özkaya'nın eşi.

Genç kadın yanındaki kızı ile gözyaşlarına boğuldu. Kız çocuğu babasına son bir kez bakıp gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen cinayet ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının cinnet geçiren bir astsubay olduğu öne sürüldü.

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ÖLEN ADAMIN EŞİ VE KIZININ FERYATLARI YÜREK BURKTU

Motosikleti ile giderken saldırıya uğrayan şahsın eşi ve kızı da olay yerine geldi. Ölen adamın eşi ağlayarak 'Kim yaptı, niye?' diye sordu. ''Ayşe'nin babası'' yanıtını alınca da ''Biz ona ne yaptık'' diye isyan etti. Saldırıya şahit olan büyük kızı ise ''Bana da sıkıyordu. Ben eğildim'' diyerek nasıl kurtulduğunu anlattı.