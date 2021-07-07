Gündem Adanada aracıyla kaza yapıp masrafını ödemeyen arkadaşını öldürdü
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Adana'da aracıyla kaza yapıp masrafını ödemeyen arkadaşını öldürdü

Adana'da 26 yaşındaki Sinan P., emanet verdiği otomobiliyle kaza yapıp, masrafını ödemeyen 24 yaşındaki arkadaşı Ahmet Ö.'yü, tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan 2 gün sonra polise teslim olan Sinan P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Adanada aracıyla kaza yapıp masrafını ödemeyen arkadaşını öldürdü
Şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı.

Adana Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Ö., geçen ay arkadaşı Sinan P.'den emanet aldığı otomobille tek taraflı kaza yaptı. Bunun üzerine Sinan P., arkadaşı Ahmet Ö.'den araçtaki yaklaşık 2 bin TL'lik hasarı ödemesini istedi, ancak olumsuz yanıt aldı.

4 Temmuz akşamı taraflar, yanlarındaki arkadaşlarıyla sulama kanalı kenarında buluştu. Burada çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, Sinan P., belinden çıkardığı tabancayla Ahmet Ö.'yü vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılıp, ameliyata alınan Sinan P., tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

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Sinan P., olaydan 2 gün sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı öne sürülen Kenan K. (37), Ercan K. (30) ile Cebrail K.’yi (36) de gözaltına aldı.

Olay günü kanlar içerisinde yere yığılan arkadaşı Ahmet Ö.'nün belindeki tabancayı alıp kaçan Oktay Ö.’yü (25) yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından diğer şüpheliler serbest bırakılırken, Sinan P. ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Sinan P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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