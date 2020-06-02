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ADANA TÜRKİYE

Adana'da asker adaylarına koronavirüs testi: Hastane önünde metrelerce kuyruk oluştu

Adana'da asker adaylarına koronavirüs testi: Hastane önünde metrelerce kuyruk oluştu

Adana'da normalleşme sürecine geçilmesinin ardından askere gidecek olan gençler, Seyhan Devlet Hastanesi'ne gelerek, koronavirüs testi yaptırdı.

Haber Merkezi DHA
Seyhan Devlet Hastanesi önünde uzun kuyruklar oluştu.
Seyhan Devlet Hastanesi önünde uzun kuyruklar oluştu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını engellemek amacıyla uygulanan kısıtlamaların ardından normalleşme takvimi hayata geçirilmeye başlandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından askerlik celp döneminde açılmasının ardından silah altına alınacak gençler, Seyhan Devlet Hastanesi'ne gelerek, koronavirüs testi yaptırmaya başladı.

DHA

Sabah erken saatlerden itibaren hastane önünde uzun kuyruklar oluşturan gençlerin testlerinin negatif çıkmasının ardından silah altına alınacağı öğrenildi.

DHA
  • Test yaptırmak için bekleyenler, "Testimiz negatif çıkarsa, belirlenen tarihte askere gidip vatani görevimizi yapacağız" dedi.

Asker adaylarının test kuyruğu: Pozitif çıkanı almıyorlar
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Koronavirüs hayatın her alanına değiştirmeye devam ediyor. Bu nedenle askere gidecek olan gençler askerlik şubesine gidip sülüslerini aldıklarında Seyhan Devlet Hastanesine gidip korana virüs testi yaptırmaları istendi. Bu nedenle askere gidecek gençler hastane önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
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Bir an önce test yaptırmak isteyen askerler zaman zaman sosyal mesafeyi de unutunca polis devreye girerek sosyal mesafe ayarı yaptı. Hastanenin acil servisi önünde gençlerden örnek alınırken, gençlerin oluşturduğu kuyruk hastanenin öbür ucuna kadar ulaştı.
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Uzun süre sırada bekleyen askerler yeni tip korana virüsten dolayı test yaptırmadan askere alınmadıklarını belirterek, Burada test yaptırmaya geldik.
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Artık test olmadan askere gidemiyoruz. Testin negatif olduğunu gösteren evrakı alıp askerlik şubesine verip ancak öyle askere gideceğiz.
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Eğer test pozitif çıkarsa askere almıyorlar. Uzun süredir burada test için kuyrukta bekliyoruz dedi.
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Asker adaylarının test kuyruğu: Pozitif çıkanı almıyorlar
Adana'da askere gidecek olan gençlerin koronavirüs testi yaptırılması istenince Seyhan Devlet Hastanesi hastane önünde uzun kuyruklar oluştu. Asker adayları, "Test pozitif çıkarsa askere almıyorlar" diye konuştu.


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