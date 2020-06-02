Adana'da asker adaylarına koronavirüs testi: Hastane önünde metrelerce kuyruk oluştu

Koronavirüs hayatın her alanına değiştirmeye devam ediyor. Bu nedenle askere gidecek olan gençler askerlik şubesine gidip sülüslerini aldıklarında Seyhan Devlet Hastanesine gidip korana virüs testi yaptırmaları istendi. Bu nedenle askere gidecek gençler hastane önünde uzun kuyruklar oluşturdu.