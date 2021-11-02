Adana'da bir garip olay: İnen uçağın önüne atladılar

Olay, saat 11.00 sıralarında Adana Havalimanı'nda meydana geldi. İddiaya göre aprona nasıl girdikleri bilinmeyen bir grup, piste iniş yapan yolcu uçağının önüne çıktı.

PİLOT KALABALIĞI FARK ETTİ

Kalabalığı fark eden pilot, uçağı aniden durdurdu. Güvenlik güçleri, gruba müdahale bulundu. Polis ve güvenlik görevlilerini görüp, kaçmaya çalışan gruptaki bazı kişiler havalimanının farklı noktalarına dağıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gruptaki çok sayıda kişi gözaltına alındı. Öte yandan havalimanına iniş ve kalkışlar yaklaşık 1 saat 30 dakika boyunca durduruldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana Valiliği, Adana Havalimanı pistine girerek trafiği tehlikeye sokan 5 yabancı uyruklu kişinin yakalandığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, havalimanı civarında durumundan şüphelenilen bir tırı durduran polis ekipleri, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 72 kişiyle karşılaştı.

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