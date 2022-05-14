Gündem Adanada çiftlik evine operasyon 10 kalaşnikof piyade tüfeği ve 720 kök hint keneviri ele geçirildi
ADANA

Adana'da çiftlik evine operasyon: 10 kalaşnikof piyade tüfeği ve 720 kök hint keneviri ele geçirildi

Adana'da, çiftlik evine yapılan baskında 10 kalaşnikof piyade tüfeği ve 720 kök Hint keneviri yakalandı. Polisleri görünce ikinci kattaki evin balkonundan atlayıp, kaçmak isteyen M.A.B.'nin (42) ise ayağını kırdı.

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Haber Merkezi DHA
Adanada çiftlik evine operasyon: 10 kalaşnikof piyade tüfeği ve 720 kök hint keneviri ele geçirildi
Adana'da nokta operasyon.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine M.A.B.'nin Sarıçam ilçesi Dağlı Mahallesi'nde çiftliği ile Yüreğir'deki evine eş zamanlı baskın yaptı. 'Uyuşturucu', 'kasten yaralama', 'resmi belgede sahtecilik', 'mala zarar verme' ve 'hakaret' suçlarından çok sayıda kaydı olan M.A.B., polisleri görünce ikinci kattaki evinin balkondan atlayıp kaçmak istedi.

Ayağı kırılan M.A.B., kaçamayınca yakalandı. Gözaltına alınan M.A.B., tedavisi için hastaneye götürüldü. Evde yapılan aramada 10 kilo 650 gram esrar ve bir tabanca ele geçirildi. Çiftlik evinde ise bahçede odunluktaki sandığın içine gizlenen 10 kalaşnikof piyade tüfeği, 14 mermi ve 720 kök Hint keneviri ele geçirildi. Soruşturma başlatıldı.

Adana’da şafak vakti PKK operasyonu: Beş gözaltı var
GÜNDEM
Adana’da şafak vakti PKK operasyonu: Beş gözaltı var

15 Şubat öncesi PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
FOTOĞRAF 11
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Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da yakalanmasının yıl dönümünü öncesinde terör örgütü PKK’ya operasyon düzenlendi.
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Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
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Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
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Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
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Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
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Baskınlarda koçbaşıyla kapıları açarak eve giren özel harekat timi söz konusu şüpheli şahısları kelepçe takarak gözaltına alındı.
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Şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Adana’da 15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon çok sayıda gözaltı var
Title
Adana’da 15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon çok sayıda gözaltı var
Title
Adana’da 15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon çok sayıda gözaltı var
Title
Adana’da 15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon çok sayıda gözaltı var
15 Şubat öncesi PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Adana'da, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü öncesinde terör örgütü PKK'ya şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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