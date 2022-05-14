Adana'da çiftlik evine operasyon: 10 kalaşnikof piyade tüfeği ve 720 kök hint keneviri ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine M.A.B.'nin Sarıçam ilçesi Dağlı Mahallesi'nde çiftliği ile Yüreğir'deki evine eş zamanlı baskın yaptı. 'Uyuşturucu', 'kasten yaralama', 'resmi belgede sahtecilik', 'mala zarar verme' ve 'hakaret' suçlarından çok sayıda kaydı olan M.A.B., polisleri görünce ikinci kattaki evinin balkondan atlayıp kaçmak istedi.

Ayağı kırılan M.A.B., kaçamayınca yakalandı. Gözaltına alınan M.A.B., tedavisi için hastaneye götürüldü. Evde yapılan aramada 10 kilo 650 gram esrar ve bir tabanca ele geçirildi. Çiftlik evinde ise bahçede odunluktaki sandığın içine gizlenen 10 kalaşnikof piyade tüfeği, 14 mermi ve 720 kök Hint keneviri ele geçirildi. Soruşturma başlatıldı.

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