Gündem Adana Pozantıda çığda kaybolan işçinin cesedine ulaşıldı
ADANA

​​Adana'da çığ altında kaybolan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Adana Pozantı'da çığda kaybolan işçinin cesedine ulaşıldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı çığda kaybolan işçinin cesedi bulundu.

Haber Merkezi AA
Ekipler, çığda kaybolan işçiyi bulmak için çalışma yapmıştı.
Ekipler, çığda kaybolan işçiyi bulmak için çalışma yapmıştı.

Önceki gün, Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının yakınına düşen ve Yasin Kılıç'ın hayatını kaybettiği, Bekir Çalım ile Eray Mimik'in yaralandığı çığda kaybolan Veli Bektaş'a ulaşmak için 96 personel ve maden şirketinin 62 çalışanın iz takip ve kadavra köpekleri ile sürdürdüğü arama çalışması sonuçlandı.

Ekipler, krom madeni yakınlarında çığın düştüğü bölgedeki kar altında Bektaş'ın cesedine ulaştı. Bektaş'ın cesedinin yaklaşık 4 metrelik kar kütlesinin altında bulunduğu öğrenildi.

Adana'da çığ düştü: Bir ölü 2 yaralı
GÜNDEM
Adana'da çığ düştü: Bir ölü 2 yaralı

Veli Bektaş'a ulaşmak için 96 personel ve maden şirketinin 62 çalışanın iz takip ve kadavra köpekleri ile sürdürdüğü arama çalışması sonuçlandı.

Çığ düşmesinin ardından kurtarılan Bekir Çalım ile Eray Mimik, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine getirilmiş, Yasin Kılıç'ın cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilmişti.

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