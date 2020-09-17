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ADANA

Adana'da çıkan tartışmada 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesindeki Devlet Su İşlerine ait sulama kanalında yüzen 2 kuzenin yanına 4 şüpheli geldi. Arabalarına vurup kaçtıklarını iddia eden zanlılar, tartışmanın büyümesi üzerine 2 kuzeni de yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Haber Merkezi AA
Adana'da ki tartışmada ki 4 zanlının 3'ü tutuklandı.
Adana'da ki tartışmada ki 4 zanlının 3'ü tutuklandı.
Adana'da ki tartışmada ki 4 zanlının 3'ü tutuklandı.
Adana'da ki tartışmada ki 4 zanlının 3'ü tutuklandı.

Adana'da tartıştıkları iki kuzeni silah ve bıçakla yaralayarak kaçan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

  • S.Ç. (29) ve kuzeni K.Ç. (29), merkez Seyhan ilçesindeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında yüzdükleri sırada yanlarına otomobille 4 kişi geldi.

Zanlılar, araçlarına çarpıp kaçtıklarını iddia ettikleri iki kuzenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.Ç. tabancayla, K.Ç. de bıçakla yaralandı.

AA
Adana'da ki yaralama olayında şüpheli olan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

Olaya karışan 4 şüpheli araçlarıyla kaçtı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralılardan S.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

  • Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıların kullandığı aracın plakasından kiralık olduğunu belirledi.
  • Ekip, aracı kiraladığını tespit ettiği Ş.K'yi yakaladı.
  • Daha sonra olaya karıştığı belirlenen F.K, M.E.Ş. ve K.Ç. de yakalandı.
  • Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ş.K, F.K. ve M.E.Ş. tutuklandı, K.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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