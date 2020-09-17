Adana'da çıkan tartışmada 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Hayat

Cüneyt Arkın'dan Halil Sezai'ye gönderme: "Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz"

Ünlü şarkıcı Halil Sezai tarafından öldüresiye dövülen 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in darp görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından sanatçıyı adeta topa tuttu. Büyük usta Cüneyt Arkın da sosyal medya hesabından Halil Sezai'ye bir gönderme yaparak "Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz" dedi.