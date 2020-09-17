Adana'da çıkan tartışmada 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Adana'da tartıştıkları iki kuzeni silah ve bıçakla yaralayarak kaçan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
- S.Ç. (29) ve kuzeni K.Ç. (29), merkez Seyhan ilçesindeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında yüzdükleri sırada yanlarına otomobille 4 kişi geldi.
Zanlılar, araçlarına çarpıp kaçtıklarını iddia ettikleri iki kuzenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.Ç. tabancayla, K.Ç. de bıçakla yaralandı.
Olaya karışan 4 şüpheli araçlarıyla kaçtı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedavi altına alınan yaralılardan S.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
- Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıların kullandığı aracın plakasından kiralık olduğunu belirledi.
- Ekip, aracı kiraladığını tespit ettiği Ş.K'yi yakaladı.
- Daha sonra olaya karıştığı belirlenen F.K, M.E.Ş. ve K.Ç. de yakalandı.
- Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ş.K, F.K. ve M.E.Ş. tutuklandı, K.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.