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ADANA

Adana Haber: Yüreğir ilçesindeki Çırçır fabrikasında yangın çıktı

Adana'da çırçır fabrikasında yangın

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir çırçır fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Büyük maddi zarara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları.
Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları.

Adana'da bir çırçır fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Merkez Yüreğir ilçesi Gökçeli Mahallesi'nde bir çırçır fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikadaki pamukların alev almasıyla büyüyen yangın sonucu yoğun duman oluştu.

  • Dumandan etkilenen 6 kişi ile vücudunda hafif yanıklar oluşan 2 kişiye olay yerindeki sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Yangın, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Büyük zarara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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