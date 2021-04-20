Adana'da Çoban Dede Türbesi'nde saygısızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesindeki Çoban Dede Türbesi'nde saygısızlık yaptığı ileri sürülen ve bu anların görüntüleri sosyal medyada paylaşılan H.Ş'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, adresini belirledikleri zanlıyı gözaltına aldı.
"Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçundan gözaltına alınan H.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
OYNAT 00:16
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ciddiyetsiz türbe ziyareti tepki çekti
Fatih Sultan Mehmed Han türbesini ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, türbenin etrafında ellerini arkadan bağlayarak yürüyüşü büyük tepki topladı. Sosyal medyada o anlara gösteren videoya tepki yağdı.
OYNAT 01:00
TikTok'da canlı yayın yaparken kendisini çeviren polislere küfür eden TIR sürücüsüne soruşturma açıldı
Samsun'da bir TIR sürücüsü TikTok adlı sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparken radara girince kendisini durdurmak isteyen polislere canlı yayında küfürler yağdırdı. Polislerin şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatıldı.
OYNAT 00:44
İzmir depremi ile ilgili Minik Ayda'yı canlandıran TikTok paylaşımı tepki çekti
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalanların yaşadıklarını kurgulayan bir TikTok kullanıcısının paylaştığı video sosyal medyada tepki çekti.