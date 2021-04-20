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Gündem Adanada Çoban Dede Türbesinde saygısızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı
ADANA

Adana'da Çoban Dede Türbesi'nde saygısızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı

Adana'nın Çoban Dede Türbesi'nde saygısızlık yaptığı iddia edilen ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Adanada Çoban Dede Türbesinde saygısızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı
Türbede çekildiği iddia edilen görüntü tepki çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesindeki Çoban Dede Türbesi'nde saygısızlık yaptığı ileri sürülen ve bu anların görüntüleri sosyal medyada paylaşılan H.Ş'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, adresini belirledikleri zanlıyı gözaltına aldı.

"Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçundan gözaltına alınan H.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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