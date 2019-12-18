Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı

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'Pençe 3 Harekatı'nın sürdüğü Irak'ın kuzeyinde 7 üs bölgesi kuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik 'Pençe 3 Harekatı'nın sürdürüldüğü Irak'ın kuzeyinde yer alan Haftanin ve Sinat bölgelerindeki yüksek rakımlı alanlarda, 7 üs bölgesi kuruldu. Son teknoloji ve paratonerlerle donatılan üs bölgelerinde, Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi ile önlem alınırken, terör hedefleri ise gelişmiş sistemlerle anında imha ediliyor.