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ADANA

Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Örgütlü bağlantısı olduğu öne sürülen 6 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Adana'da DEAŞ operasyonu
Adana'da DEAŞ operasyonu

Terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen 6 kişinin adresini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak vakti operasyon düzenlendi.

AA
Adana'da DEAŞ operasyonu

Direnişin yaşanabileceği bazı evlerin demir kapıları, özel harekat polislerince koç başı ile kırılarak girildi. Evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

DHA
Adana'da DEAŞ operasyonu

DHA
Adana'da DEAŞ operasyonu

DHA
Adana'da DEAŞ operasyonu

DHA
Adana'da DEAŞ operasyonu

DHA
Adana'da DEAŞ operasyonu
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