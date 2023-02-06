Adana'da depremzedeler kurulan çadırlara yerleştiriliyor
Kahramanmaraş'ın merkezinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedeler, Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde AFAD ekiplerince kurulan çadırlara depremzedeler yerleştirilmeye başlandı.
19:25 . 6/02/2023 Pazartesi
AA
Arşiv
Merkez Çukurova ilçesinde evleri hasar görenler için Yurt Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda AFAD ekiplerince 100 çadır kuruldu.
Depremzedeler, çadırlara yerleşmeye başladı.
Ekiplerce vatandaşlara sıcak yemek dağıtımına başlandı.
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.