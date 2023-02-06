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Adana'da depremzedeler kurulan çadırlara yerleştiriliyor

Kahramanmaraş'ın merkezinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedeler, Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde AFAD ekiplerince kurulan çadırlara depremzedeler yerleştirilmeye başlandı.

19:25 . 6/02/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

#Adana
#çadır
#deprem
#depremzede
1 saat önce
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Adana'da depremzedeler kurulan çadırlara yerleştiriliyor
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