Adana'da eşi ve ailesi ile tartışıp evini ateşe veren kişi gözaltına alındı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Tellidere Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın 6. katında oturan Ahmet K. ile karısı Pınar K. ile arasında tartışma çıktı.
Tartışmaya Pınar K'nin ailesinin de katılmasıyla Ahmet K, 2 gün önce taşındıkları daireyi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik tedbiri aldı. Üst kata da sıçrayan yangın kontrol altına alındı, her 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan Ahmet K. ile karısının ailesi arasında olay yerinde arbede yaşandı. Polis, Ahmet K'yi gözaltına alarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.
Çocuklarının canını tehlikeye attı
Tartışma ailelerin karışmasıyla iyice büyürken Ahmet K.; eşi, çocukları, baldızı ve kayınvadilesinin içerisinde bulunduğu ve 2 gün önce taşındıkları evi ateşe verdi.
Ahmet K., yangın çıkartıp aşağı inerken, evde bulunanlar da kaçtı. Apartmanın 6. katında çıkan yangın 7. kata da sıçradı. Vatandaşların haber vermesiyle ise olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.
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ÇÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Birimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, dünya genelinde plastik ve geri dönüşüm fabrikalarındaki yangınların artması ve 2020 yılı Ocak ayında İnterpol tarafından konuyla ilgili bir rapor yayınlanmasının ardından Türkiye'deki durumu incelemek için bir proje başlattı
Bu sektördeki fabrikalarda çıkan yangınları, haber siteleri gibi açık kaynaklardan elde ettiği bilgilerle listeleyen Gündoğdu, kurduğu sistemle durumu haritalandırdı. Haritaya göre, belli bölgelerde yoğunlaşan yangınların en çok yaşandığı iller; İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Manisa ve Adana olarak sıralandı.
2019 yılından sonra bu tip yangınlarda ciddi bir artış olduğunu belirten Doç. Dr. Gündoğdu, \"2019 yılında Türkiye'de 33 plastik ve geri dönüşüm fabrikası ile ilişkili depo yangınlarının olduğunu rapor ettik. 2020 yılına gelindiğinde sayının 65'e çıktığını gördük. 2021 yılında sayı birden 121'e çıktı. Hatta 2022'nin başında bile Ocak ayının ilk 10 gününde 3 tane yangın çıktı. Bu sektördeki fabrikalarda her 2-3 güne bir yangın çıkıyor. Plastik yanıcı bir madde ve özellikle depolama koşullarında birinci derecede yangın riski taşıyor. Özenli toplanmadığı, ayrı ayrı depolanmadığı müddetçe yanma riski var. Dolayısıyla önlemlerin de buna göre alınması gerekiyor\" dedi.
Bu fabrikaların bazılarında ithal edilen atıkların da yakılmış olma ihtimali olduğunu ifade eden Doç. Dr. Gündoğdu, \"Yangınlar, çoğunlukla kimsenin olmadığı zamanlarda, gece saatlerinde çıkıyor. Ayrıca depo kısmında olması dikkat çekiyor. Nedeni bilinmiyor. Nedeni bilinenler arasında 'elektrik kontağı' gösteriliyor. Bu da tipik 'kazara' çıkan yangına en önemli gerekçelerden oluyor. Geri dönüşüm sektörünün bu duruma önlem alıp, almadığı konusunda da herhangi bir işarete rastlamadık. Geçtiğimiz yıl yayınlanan bir yönetmelik değişikliği ile yangınların, kasıtlı çıktığı tespit edilirse o işletmenin lisansının iptal edileceği belirtildi. Bu işletmelerin ciddi anlamda soruşturulması gerekiyor\" diye konuştu.
Tüm bunların ekosistemin yanı sıra insan sağlığı açısından da büyük riskler taşıdığının altını çizen Gündoğdu, şöyle devam etti:
\"Çünkü bu dumanların içerisinde plastiğin 1 tonunun yanması ile beraber 1 ton karbondioksit gazı çıkıyor. Bu karbondioksit salımı da iklim krizinin en büyük nedenlerindendir. Bunların yanmasıyla beraber dioksin, furan, kalıcı organik kirleticiler, alev geciktiriciler, ağır metaller atmosfere yayılıyor. Böylelikle çok miktarda zehirli kimyasal, besin zincirinden içme suyuna kadar dahil oluyor. Bunlar sonsuza kadar toprakta kalabiliyor ve besin zinciri ile insanlara taşınıyor. Yer altı sularına, içme sularına karışabiliyor. Özellikle etrafta tarımsal arazi varsa, yetiştirilen tarımsal ürünlere ve hayvanlara ciddi anlamda sirayet ediyor. Ayrıca bölgede yaşayan çocuklar ve yetişkinler de ciddi anlamda bu yangınlar sonucu ortaya çıkan zehirli kimyasalların riski altındadır. Bu sadece bir iş kazası meselesi değil; bu aynı zamanda bir çevre sorunu, su, hava ve toprak kirliliği anlamına geliyor. Buna dair bir an önce önlem alınması gerekiyor.\"
Plastik ve geri dönüşüm fabrikalarında yangın sonrası 'zehir' tehlikesi
Plastik ve geri dönüşüm fabrikalarında yangın sonrası 'zehir' tehlikesi
Fabrika yangınları sonrası uzmanlardan kritik uyarı: Besin zinciri ile insanlara taşınıyor
Türkiye genelinde plastik ve geri dönüşüm fabrikalarında meydana gelen yangınların listesi çıkarılarak 'yangın haritası' oluşturuldu. 2021'de 121 yangının çıktığını belirten uzmanlar; 1 ton plastiğin yanması ile 1 ton karbondioksit gazının atmosfere yayıldığını vurgulayarak çok miktarda zehirli kimyasal, besin zincirinden içme suyuna kadar dahil olduğuna dikkat çekiyor.
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Ayvansaray Esnaf Loncası Sokak’ta \"Çukur\" dizisinin de çekildiği kahvehanede yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyüyerek iki katlı binayı sardı.
Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bina tamamen küle döndü.
Yaşananları anlatan mahalle sakini Özkan Kılıç, \"Birden bire Çukur’un çekildiği kahvenin yukarısında çıktı. İtfaiyeler geldi. Müdahale ediyorlar. Kahve olarak kullanılıyordu. Yukarıda normal ev var. Kahvehane sahibi yaşıyordu\" ifadelerini kullandı.
Bir başka mahalle sakini ise, \"Binanı sahibi Halit arkadaşımız elektriklerin gittiğini söyledi. Şalteri açtı. Şalteri kaldırınca bu sefer ev tutuşmaya başladı. Kendini dışarıya attı\" şeklinde konuştu.
Alevler drone ile görüntülendi.
Ünlü dizinin çekildiği kahvehanede korkutan yangın
Balat semtinde, ünlü televizyon dizisi 'Çukur'un kahvehane çekimlerinin yapıldığı kahvehanede yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Alevler drone ile görüntülendi.
GÜNDEM
Evde yangın çıktı: Mahsur kaldığı balkondan itfaiye ekipleri kurtardı