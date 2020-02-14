Gündem Adanada fabrika yangınında ikinci gün 29 saattir söndürülemedi
ADANA

Adana'da fabrika yangınında ikinci gün: 29 saattir söndürülemedi

Adana'da dün gece pamuk ve yağ fabrikasının deposundaki pamuk balyalarında çıkan yangın, ikinci gününde de sürüyor. İtfaiye ekipleri, yangının diğer bölümlere sıçramaması için çalışmalarına devam ediyor.

Haber Merkezi DHA
Adana'da fabrika yangını
Adana'da fabrika yangını

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş yolunda bulunan pamuk ve yağ fabrikasının deposunda dün saat 02.00 sıralarında çıkan yangın, 28'inci saatinde halen söndürülemedi.

DHA
Adana'da fabrika yangını
  • Dün gece, depodaki pamuk balyalarından yoğun duman yükseldiğini gören çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki pamuk balyalarına tanker, arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti. Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde rüzgarlı hava nedeniyle büyüdü. Gün boyunca devam eden söndürme çalışmalarına, ilçe belediyeleri de gönderdikleri su tankerleriyle destek verdi. Yüzlerce tonluk pamuk balyalarını saran alevlerin, fabrikanın diğer kısımlarına ve Karataş Yolu'na sirayet etmemesi için bölgeyi araçlarla çembere alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının ikinci güründe de bölgeye tankerlerle sürekli su takviyesi yapılıyor. Kontrol altındaki yangının birkaç gün daha sürebileceği belirtildi.

AA

AA

AA

AA
Adana'da fabrika yangını

AA
Adana'da fabrika yangını

AA

AA
Adana'da fabrika yangını

AA
Adana'da fabrika yangını

AA
Adana'da fabrika yangını

AA
Adana'da fabrika yangını

AA
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