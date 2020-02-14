Adana'da fabrika yangınında ikinci gün: 29 saattir söndürülemedi Adana'da dün gece pamuk ve yağ fabrikasının deposundaki pamuk balyalarında çıkan yangın, ikinci gününde de sürüyor. İtfaiye ekipleri, yangının diğer bölümlere sıçramaması için çalışmalarına devam ediyor.

Haber Merkezi 14 Şubat 2020, 08:03 Son Güncelleme: 14 Şubat 2020, 08:08 DHA