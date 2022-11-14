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ADANA

Adana’da feci kaza: 2’si ağır 13 yaralı

Adana’nın Karataş ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada sulama kanalına düşen dolmuştaki 15 kişi yaralandı. Yaralılar vatandaşlar tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, kaza, Karataş ilçesine bağlı Tuzla Mahallesinde meydana geldi. Tuzla yolu kanal kenarında seyir halinde olan dolmuş ile iki araç kaza yaptı. Kaza sonrası dolmuş sulama kanalına düştü

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Haber Merkezi İHA
Adana’da feci kaza: 2’si ağır 13 yaralı
Adana

Adana’nın Karataş ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada sulama kanalına düşen dolmuştaki 15 kişi yaralandı. Yaralılar vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Karataş ilçesine bağlı Tuzla Mahallesinde meydana geldi. Tuzla yolu kanal kenarında seyir halinde olan dolmuş ile iki araç kaza yaptı. Kaza sonrası dolmuş sulama kanalına düştü. Kazada dolmuşta bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralıların dolmuştan vatandaşlar tarafından çıkartılması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Üç ilden kaza haberleri peş peşe geldi: Beş ölü çok sayıda yaralı var
FOTOĞRAF 21
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İlk kaza haberi Kocaeli’nin Körfez ilçesi, TEM Otoyolu Ankara istikameti, Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde arızalanan 06 BKA 350 plakalı bir oto çekici, karayollarına ait 49 AS 838 plakalı çekici tarafından yoldan çekilmeye başlandı.
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Sağ şeritte bulunan araçlara o sırada aynı istikamette seyir halinde olan Abdurrahman Ünsal idaresindeki Mitsubishi marka 41 FH 004 plakalı oto kurtarıcı çarptı.
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Çarpmanın etkisi ile 2 aracın üzerinden takla atan oto kurtarıcı ters döndü.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
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Kazada 2 kişi yaralanarak tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken takla atan kurtarıcının sürücüsü Abdurrahman Ünsal sıkıştığı aracın içinde yaşamını yitirdi.
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Olayı gören İsmail Şahin, “Şu öndeki oto çekici arıza vermişti. Çekme aracı da onu çekmeye geldi.
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O esnada da başka bir çekici bunların üstünden zıplayarak ters döndü dedi.
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Kaza sebebiyle 2 saat kapalı olan otoyolda uzun kuyruklar oluştu, tek şeritten yol tekrardan trafiğe açıldı.
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İkinci kaza haberi ise Karabükten geldi.
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Safranboludan Karabüke gelen Ali Emre G. (20) yönetimindeki 45 B 5576 plakalı otomobil ile Bulak köyü istikametinden 100. Yıl Mahallesi istikametine giden Salih Pnin (69) kullandığı 78 AH 435 plakalı otomobil, Bulak kavşağında çarpıştı.
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Kazada sürücü Salih P. ile yanındaki eşi Behiye P. (71) olay yerinde hayatını kaybetti.
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Yaralanan diğer otomobilin sürücüsü ve yanındaki Bedirhan E. (20) ise sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Üçüncü ölümlü kaza ise TEM Otoyolu Bolu mevkiinde meydana geldi.
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Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Yedigöller Park mevkiinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Yiğit Üzer yönetimindeki 34 ERS 18 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Yusuf Topluca idaresindeki 10 BBL 46 plakalı otomobille çarpıştı.
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Çarpışmanın etkisiyle Topluca’nın kullandığı otomobil bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti.
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İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler yaralanırken Yusuf Topluca yönetiminde araç içerisinde bulunan ve isimleri henüz belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti.
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Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.
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Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi yapılan incelemenin ardından Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Üç ilden kaza haberleri peş peşe geldi: Beş ölü çok sayıda yaralı var
Kocaeli TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi takla attığı aracın içinde sıkışarak hayatını kaybetti kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Karabük'te ve Bolu'da meydana gelen kazalarda ise dört kişi öldü, çok sayıda kişide yaralandı.


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