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Adana'da feci kaza: TIR ile servis minibüsü çarpıştı ölü ve çok sayıda yaralı var

Adana'nın Ceyhan ilçesinde TIR ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılara çevredeki hastanelere kaldırılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

09:28 - 16/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:47 - 16/09/2024 Pazartesi
AA
TIR ile servis minibüsü çarpıştı: İşte olay yerinden ilk görüntüler...
TIR ile servis minibüsü çarpıştı: İşte olay yerinden ilk görüntüler...

Adana'nın Ceyhan ilçesinde TIR ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.


Kaza, saat 07.00 sıralarında Ceyhan ilçesi Sarımazı Mahallesi Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda meydana geldi.

Mehmet Emin Ulusoy yönetimindeki 31 C 7065 plakalı işçi servis minibüsüyle Mehmet Ş. yönetimindeki 01 ALJ 044 plakalı TIR çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Servis minibüsünün Hatay'ın Payas ilçesinden aldığı işçileri Ceyhan Yumurtalık Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Atakaş Kömür Ocaklarına götürdüğü belirtilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.


#Adana
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#Ceyhan
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