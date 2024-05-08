Adana'da FETÖ sanığı eski üsteğmenin cezası belli oldu

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, örgütün 4 ayrı mahrem imamının ByLock yazışmasında sanığın adının ve telefon numarasının geçtiğini, lise yıllarında örgüte ait evlerde ders çalıştığı ve sohbet toplantılarına katıldığını, hakkında somut ve tutarlı tanık beyanı ile teşhislerin bulunduğunu belirterek, S.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.