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Adana'da firari hükümlü polisten kaçamadı: Kimliği yapay zekayla tespit edildi

Adana'da firari hükümlü polisten kaçamadı: Kimliği yapay zekayla tespit edildi

10:2913/03/2025, Perşembe
IHA
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Şahsın 37 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Şahsın 37 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Adana'da cezaevinden firar eden hükümlü polise sahte kimlik ve ehliyet vererek kurtulmak istedi ancak yüz tanıma sistemiyle gerçek ortaya çıktı. 37 farklı dosyadan aranması olan ve yapay zeka sayesinde gerçek kimliği tespit edilen hükümlü cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi üzerinde devriye atarken tedirgin olan bir şahsı fark etti.

Ehliyeti de sahte kimliği de

Bunun üzerine polis şüphelenerek, şahıstan kimlik istedi. Şahıs M.Ç. isminin bulunduğu sahte kimlik ile ehliyeti ibraz etti. Ehliyetin ve kimliğin sahte olduğunu değerlendiren polis, şahsa kelepçe takarak polis merkezine götürdü.

37 suç kaydı bulunuyor

Yüz tanıma sistemine sokulan şahsın Kadir Özgür A. olduğu uyuşturucu madde ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası aldığı ve cezaevinden firar ettiği tespit edildi. Hükümlünün dolandırıcılık suçundan, uyuşturucu ticareti, kadına karşı basit yaralama gibi suçlardan 37 kaydının da olduğu öğrenildi.

Polis ve adliyede işlemleri tamamlanan şüpheli cezaevine teslim edildi.

#Yapay zeka
#Yüz Tanıma Sistemi
#Adana
#Polis
#Firari Hükümlü

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