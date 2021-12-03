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ADANA

Adana'da göçmenleri taşıyan minibüs polisten kaçarken tarlaya devrildi

Adana'da düzensiz göçmeleri taşıyan minibüs, polis ekiplerinden kaçtığı sırada devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonrası 5 kişi yakalandı

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Haber Merkezi AA
Adanada göçmenleri taşıyan minibüs polisten kaçarken tarlaya devrildi
Düzensiz göçmen olduğu belirtilen ve kazadan yara almadan kurtulan 5 kişi, polis merkezine götürüldü.

Adana'da düzensiz göçmeleri taşıyan minibüs, polis ekiplerinden kaçtığı sırada devrildi.

DHA

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu 10 VZ 220 plakalı minibüsü, merkez Sarıçam ilçesi D-400 kara yolunda durdurmak istedi.

DHA

KOVALAMACA YAŞANDI

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen şüphelilerin minibüsle kent merkezine doğru kaçmaya başlaması üzerine durum, telsiz anonslarıyla diğer ekiplere bildirildi.

DHA

Hürriyet Mahallesi'ne girerek minibüsle kaçmaya devam eden şüphelilerin aracı, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde pamuk tarlasına devrildi.

DHA

Araçtan çıkan şüpheliler, pamuk tarlasına kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştığı sırada polisler tarafından yakalandı.

Düzensiz göçmen olduğu belirtilen ve kazadan yara almadan kurtulan 5 kişi, polis merkezine götürüldü.

DHA

Başka kaçan kişilerin de olabileceğini değerlendiren ekipler, pamuk tarlasında yaptıkları aramada kimseyi bulamadı.

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