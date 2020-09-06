Adana'da 'Hizmet istiyoruz' diye isyan eden muhtar, belediye operatörünü rehin aldı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Muhtar Mehmet Akif Işık'ın, greyder operatörü olduğu iddia edilen kişiye tabanca dayadığı görüldü. Gülüşmelerin de yer aldığı görüntülerde Işık, "Zeydan Başkan göreve geldiğinde 25 yıllık yolumuzu yapacak diye sevinmiştik. Şimdi yapmıyor. Milletin hakkını veriyor, diye sevinmiştik. 5 eve yol gidiyor. Başkanımı, Zeydan babayı istiyorum" ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:27 Ukrayna'da rehine krizi: Yolcu otobüsünde 20 kişiyi rehin aldı Ukrayna'da bir kişi, 20 kişinin bulunduğu bir yolcu otobüsünü durdurduğu ve içeridekileri rehin aldığı belirtildi. Saldırganın üzerinde patlayıcı ve silah olduğu belirtiliyor. Polisin saldırganla iletişim kurmaya çalıştığı kaydedildi. BiP'te paylaş

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Şaka amaçlı çekilmiş

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu. Gazetecilerin ulaştığı muhtar Işık, videoyu şaka amaçlı çektiklerini, tabancanın ise kurusıkı olduğunu savundu. Öte yandan, olayla ilgili jandarma veya polise bir başvurunun bulunmadığı öğrenildi.