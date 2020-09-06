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ADANA

Adana'da 'Hizmet istiyoruz' diye isyan eden muhtar, belediye operatörünü rehin aldı

Adana'nın Karataş ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Küçük Karataş Muhtarı Mehmet Akif Işık, mahallede yol yapılmadığı gerekçesiyle büyükşehir belediyesinde görevli greyder operatörünü tabancayla rehin aldı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı, Muhtar Işık ise videoyu şaka amaçlı çektiklerini iddia etti.

Haber Merkezi DHA
Muhtar, belediye operatörünü rehin aldı.
Muhtar, belediye operatörünü rehin aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Muhtar Mehmet Akif Işık'ın, greyder operatörü olduğu iddia edilen kişiye tabanca dayadığı görüldü. Gülüşmelerin de yer aldığı görüntülerde Işık, "Zeydan Başkan göreve geldiğinde 25 yıllık yolumuzu yapacak diye sevinmiştik. Şimdi yapmıyor. Milletin hakkını veriyor, diye sevinmiştik. 5 eve yol gidiyor. Başkanımı, Zeydan babayı istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Şaka amaçlı çekilmiş

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu. Gazetecilerin ulaştığı muhtar Işık, videoyu şaka amaçlı çektiklerini, tabancanın ise kurusıkı olduğunu savundu. Öte yandan, olayla ilgili jandarma veya polise bir başvurunun bulunmadığı öğrenildi.

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