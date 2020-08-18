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Adana'da iki gündür aranıyordu: Minik Zafer'den acı haber

Adana'da kanal kenarında yürürken kaybolan 4 yaşındaki Zafer Kral’ın, en son görüldüğü noktaya 10 kilometre uzaklıkta aynı kanalda cansız bedeni bulundu. Küçük Zafer’in amcası Yasin Kral, "Babasına nasıl söyleyeceğim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Haber Merkezi DHA
Minik Zafer'in amcası gözyaşlarına boğuldu.
Minik Zafer'in amcası gözyaşlarına boğuldu.

Merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde oyun oynamak için evden ayrılan Zafer Kral’dan bir daha haber alınamadı. Küçük Zafer’i bir türlü bulamayan ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

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Tarım işçileri cansız bedenini gördü

Aile, oğullarının bulunması için sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yardım istedi. Zafer Kral'ın en son sulama kanalı kenarında görüldüğü bilgisi üzerine, kanalın suyu kesildi. Bugün öğle saatlerinde ilçenin Yukarı Çiçekli Mahallesi’ndeki tarım arazilerinde çalışan işçiler, Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalında bir çocuğun hareketsiz yattığını gördü. İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayıp Damla’dan sevindiren mesaj: Ben kaçırılmadım hepinize teşekkür ediyorum
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Kayıp Damla’dan sevindiren mesaj: Ben kaçırılmadım hepinize teşekkür ediyorum
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde oturan ve kaybolan 17 yaşındaki Damla Horuz sosyal medya hesabından video paylaşarak “Kaçırıldı falan diye endişe etmişsiniz, ama ben kaçırılmadım hepinize teşekkür ediyorum. Ailemin beni aradığını farkındayım ama ben onlara gitmek istemiyorum' dedi.

Amcası teşhis etti

Cesedin, dün akşam kaybolan Zafer Kral’a ait olabileceği ihtimali üzerine, polis küçük çocuğun yakınlarına haber verdi. Ailesi, cesedin küçük Yasin'e ait olduğunu teşhis etti. Amca Yasin Kral, cesedin yeğeni Zafer’e ait olduğunu öğrenince, “Babasına nasıl söyleyeceğim?” diyerek gözyaşı döktü.

Türkiye'nin kanayan yarası: Kayıp çocuklar!
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Türkiye'nin kanayan yarası: Kayıp çocuklar!
Kimi zaman kandırıldılar, kimi zaman yollarını kaybettiler. Kimi ise en yakını tarafından cinsel istismara uğradı ya da öldürüldü. Kiminin cenazesi komşunun evinden çıktı, kiminin bir dere yatağından... Türkiye'de yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte kayıp çocuk vakaları yeniden gündeme geliyor. Ağrı'da Leyla'nın, Ankara'da Eylül'ün, İzmir'de Ceylin'in başına gelenler hala tüm Türkiye'nin hafızalarında. Peki çocuklar neden ve nasıl kayboluyor? Çocuğu kaybolan bir ailenin atması gereken acil adımlar neler? Türkiye'nin son dönemde hafızalardan silinmeyen kayıp çocuk vakaları hangileri? 'Kayıp Çocuk' dosyasına gelin birlikte bakalım..


  • Zafer Kral’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, babasının cezaevinde olduğu öğrenildi.

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