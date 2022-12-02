Adana’da ilginç görüntü: Sular çekilince dev yayın balıklarını elleriyle yakaladılar

Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi’nden geçen Ceyhan Nehri’nde yaşanan kuraklıktan dolayı su seviyesi düşünce dev yayın balıkları gün yüzüne çıktı.
Vatandaşlar su seviyesinin düşmesini fırsat bilerek nehre girip dev yayın balıklarını elleriyle tutmaya çalıştı.
Vatandaşlar zorlansa da yayın balıklarını tek tek tutup sudan çıkarmayı başardı. Vatandaşların onlarca yayın balığını tuttuğu ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Köprünün üzerindeki vatandaşlar da bu anları film izler gibi izledi.
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Olay, geçtiğimiz çarşamba günü saat 21.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi, Akabe Mahallesi, Cemil Çiçek Caddesi’nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 5 kişi taksi durağına gelerek Meram ilçesine gitmek için ücret sordu ve para çekmek için banka ATM’sine gitti.
Kısa sürede geri gelen grup, taksi şoförleriyle, Sıradaki şoförle değil başka bir şoförle gideceğiz diyerek sözlü tartışmaya başladı.
Tartışma büyürken şahıslar durakta bulunan temizlik fırçası ve paspası alarak sopalarıyla durakta bulunanlara saldırdı. Olayda taksi şoförü K.S. ve arkadaşı yaralandı.
Şahıslar ise olay yerinden kaçtı. Yaralanan taksi şoförü K.S. ve durağa arkadaşını ziyarete gelen şahıs ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, durağa gelen şüphelilerin taksicilerle önce sözlü olarak tartıştığı, tartışmanın büyümesi üzerine saldırganların durakta bulunan fırça ve paspası alarak taksicilere saldırdığı görülüyor.
Olay sırasında durakta bulunan taksi şoförü F.Y., “Bir grup durağa geldi, gençlerden gelenler oldu önce. Bize Kozağaç tarafına gideceğiz ne kadar tutar tahminen, dediler. Biz de tahminen fiyat verdik. Daha sonra tamam biz arkadaşla görüşeceğiz, para çekeceğiz dediler. Biz buradayız dedik, 2 kişi gitti 5 kişi tekrar geldi. Bizi götüreceksiniz, dediler. Şimdi bizim sıradaki arkadaşa olmaz, özellikle bir arkadaşımıza, sen bizi götüreceksin, dediler. O arkadaşımıza sen bizi neden götürmüyorsun, dediler. Biz de izah ettik, sıradaki arkadaşımız götürecek diye. Köşede duran arkadaşa yöneldi ve darp etmeye başladılar. Diğer tarafta bekleyen arkadaşımız da misafirimizdi ayırmaya çalıştı, bu sırada da onu darp etmeye başladılar. Arkadaşımız yaralandı, çok kötü oldu kafasında ve burnunda kırık vardı. Biz suçluların bulunup cezalandırılmasını temenni ediyoruz” dedi.
Durakta çalışan şoför K.K. de, “Çok üzücü bir durum. Olay sırasında ben burada değildim ama gerçekten kötü bir durum. Bu şahısların yakalanması gerekiyor, arkadaşımız halen hastanede” şeklinde konuştu.Suçluların bir an önce yakalanmasını istediklerini belirten taksi şoförü S.Y. ise, “Çok üzücü bir olaydı. Tekrarı yaşanmaması için gereğinin yapılmasını istiyoruz. Bizim bir suçumuz yok. Güvenlik kamerasında da göründüğü gibi ilk onlar saldırdı. Arkadaşlarımızı onlar yaraladı. Bir an önce bulunsun tek isteğimiz bu” diye konuştu.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Beş kişilik grup fırça ve paspas sopalarıyla taksicilere saldırdı
Konya'da 5 kişilik bir grup, taksi durağında çıkan tartışmanın devamında fırça ve paspas alarak nöbetçi bulunan taksicilere saldırdı. Taksi durağına arkadaşını ziyarete gelen bir kişi kafasından, bir şoför ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
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Olay, akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi.
Binaya yaklaşan ve içeri girmeye çalışan bir otomobilin kimliği henüz belirsiz sürücüsü, polisin dur ihtarına uymadı.
Otomobilin sürücüsünün dur ihtarına uymaması üzerine polis ekiplerince havaya ateş açıldı.
Bunun üzerine otomobilini durdurup, araçtan inen sürücü, gözaltına alındı.
Alkollü olan sürücünün kente yeni taşındığı için yolları bilmediğini, yanlışlıkla müdürlüğe girmeye çalıştığını söylediği öğrenildi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen sürücünün işlemleri devam ediyor.
Elazığ'da emniyet binasına girmeye çalışan alkollü sürücü ateş açılarak durduruldu
Elazığ'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne girmeye çalışan otomobilin sürücüsü, polisin havaya ateş açması sonucu durduruldu. Otomobilden inen ve alkollü olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.
Polis ekipleri tarafından yapılan 2 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde, B.G. ve S.C.D. isimli şahısların uyuşturucu madde sattığı tespit edildi.
Savcılıktan alınan arama kararının ardından polis, 2 şüpheli şahsın ikamet ettiği evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Kapıyı koçbaşıyla kırarak eve giren polis, narkotik köpeği ile arama yaptı.
Tuvalet deliğine atılan bir miktar uyuşturucu madde ise polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs, yapılan işlemlerin ardından savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen B.G. ve S.C.D., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zehir tacirlerine koçbaşıyla gece operasyonu: Tuvaletten uyuşturucu çıktı
Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı gece operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Kapıyı koçbaşıyla kırarak eve giren polis, tuvalet deliğinde bir miktar uyuşturucu madde buldu.