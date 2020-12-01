Adana'da kaçak kazı yapan 8 kişi patlayıcılarla yakalandı

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Caddenin ortasında yürüdü trafiği birbirine kattı: Bana bir şey olmaz

Samsun’un Bafra ilçesinde ana yolda trafiği tehlikeye düşüren bir kadın, polis ekiplerini de sürücüleri de zor durumda bıraktı. 'Bana bir şey olmaz' diyerek polis ekiplerine zorluk çıkaran kadın ne adres bilgisini ne de kimlik bilgilerini polisle paylaştı.