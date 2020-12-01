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ADANA

Adana'da kaçak kazı yapan 8 kişi patlayıcılarla yakalandı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, içecek kutusu ve plastik borular kullanılarak gübre ve karpitle hazırlanmış 6 el yapımı patlayıcı, 2 kürek, 3 murç, 2 kazma, 2 keski, 1 matkap, piknik tüpü, dedektör ve akü ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayapınar Mahallesi Belinbaşı mevkisinde gerçekleştirdikleri devriye görevi sırasında yol kenarında park halindeki bir araçtan şüphelendi.

Araçtaki iki kişinin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine bölgeyi inceleyen ekipler, yola yaklaşık 1200 metre mesafede kaçak kazı yaptıklarını belirlediği 6 kişiyi yakaladı.

Gübre ve karpitle patlayıcı hazırlamışlar

Yapılan aramalarda, içecek kutusu ve plastik borular kullanılarak gübre ve karpitle hazırlanmış 6 el yapımı patlayıcı, 2 kürek, 3 murç, 2 kazma, 2 keski, 1 matkap, piknik tüpü, dedektör ve akü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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