Adana'da kayıp kedi krizi: 'Diablo' bulunmazsa evlilik bitecek

Adana’da yaşanan olay, hem hayvan sevgisinin hem de aile bağlarının ne denli derin olabileceğini bir kez daha ortaya koydu. “Diablo” ismini verdiği kedisini üç gün önce kaybeden Zeynep Eğri, gözyaşları içinde hayvanı bulana 15 bin lira ödül vereceğini duyurdu. Kedinin kaybolmasının ardından eşinin kendisini boşayabileceğini söyleyen kadın, yaşadığı duygusal çöküntüyü dile getirdi.

'Kedimiz bizim her şeyimiz'

Kedisini sahiplendiği günden bu yana evin bir ferdi gibi gördüğünü anlatan Zeynep Eğri, “Kedimiz bizim her şeyimiz. Onu bulana 15 bin lira ödül vereceğim. Yeter ki geri getirsinler” sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi. “Diablo” adlı kedisinin üç yavrusu olduğunu belirten Eğri, bulana o yavrulardan da hediye edebileceğini ifade ederek, “Biz onsuz yaşamıyoruz. Kocam yurt dışında ama kedim kayboldu. İnanın kediyi daha çok özlüyorum. Onsuz bir hayat düşünemiyorum” dedi.

'Eşim, ‘kediye bir şey olursa seni boşarım’ demişti'

Eşi Hamza Eğri’nin de kediyi çok sevdiğini belirten kadın, yaşadığı çıkmazı şu sözlerle anlattı: “Kedimizden 3 gündür haber alamıyoruz. Daha önce de gitmişti ama geri gelmişti. Bu kez gelmedi. Eşim çalışmak için yurt dışına gitti. Giderken ‘kediye iyi bak, ona bir şey olursa seni boşarım’ demişti. Şimdi kedim kayboldu. Ona mı yanayım, kocam beni boşayacak ona mı yanayım, çok kötü durumdayım.”

'Diablo”dan üç gündür haber yok'

Zeynep Eğri’nin ifadesine göre, “Mamak” denildiğinde yanına gelen kedisini geçici olarak babasına bırakmıştı. Ancak kediden o günden beri haber alınamıyor. Henüz bir yaşında olan Diablo’nun kaybıyla sarsıldığını ifade eden kadın, sosyal medya üzerinden de çağrıda bulundu.

Bir kedi, bir aile, bir sınav

Hayvan sevgisinin aile bağlarını nasıl etkileyebileceğini gözler önüne seren olay, bölgede ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Eğri ailesinin yaşadığı bu zor süreç, toplumda hayvanların bir birey olarak kabul edilmesinin ne denli yaygınlaştığını da ortaya koyuyor.





Zeynep Eğri, kedisinin bulunması halinde evliliğini sürdürebileceğini, ancak aksi durumda hem yuvasını hem de canından çok sevdiği kedisini kaybedeceğini söylüyor. Tüm iyi niyetli vatandaşlara seslenen genç kadın, “Yeter ki kedim geri gelsin, ne gerekiyorsa yaparım” diyerek yardım talebini yineledi.







