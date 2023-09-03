Adana'da mide bulandıran görüntüler: Depodan 12 kesilmiş eşek çıktı

CHP'li belediyenin yönetimindeki İstanbul Maltepe'de bir sitenin yakınına sokak hayvanları için bırakılan çiğ etlerin etrafına farelerin toplandığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Mide bulandıran görüntülerin sorulduğu Maltepe Belediyesi ise akıllara zarar bir savunma yaptı.