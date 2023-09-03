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Adana'da mide bulandıran görüntüler: Depodan 12 kesilmiş eşek çıktı

Adana'da zabıta ekiplerinin baskın yaptığı bir depoda 12 kesilmiş eşek, kesilmemiş 2 eşek ve 6 at ele geçirildi.

13:25 . 3/09/2023 Pazar
DHA
Depoya baskın yapan ekipler, korkunç bir görüntüyle karşılaştı.

Depoya baskın yapan ekipler, korkunç bir görüntüyle karşılaştı.

Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir depoda kaçak at ve eşek kesimi yapıldığı bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler adrese yaptığı baskında, 12 kesilmiş eşek, kesilmemiş 2 eşek ve 6 at ele geçirdi.

Polis ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, eşekleri kestiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eşek ölüleri iş makineleriyle taşınıp bir araziye gömülerek imha edildi.

Kesilmeden kurtarılan hayvanlar ise barınağa teslim edildi. Depoda çok sayıda kemik olduğu da görüldü.



#Adana
#Yüreğir
#At
#Eşek
#Gıda Tacirleri
#Baskın
40 dakika önce
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