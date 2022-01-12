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ADANA

Adana'da minibüsün çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Adana'da yolda yürüdüğü sırada minibüs çarpan Nihat Sipki (57) hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi DHA
Adanada minibüsün çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Minibüsün çarptığı hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi İncirlik Cumhuriyet Mahallesi Üçok Damgalı Höyüğü Yolu'nda meydana geldi. Fırında çalışan ve ekmek dağıtımı yapan Poyraz Y.'nin kullandığı 34 FY 8247 plakalı minibüs, yolda yürüyen Nihat Sipki'ye çarptı. Sürücünün ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

DHA

Sağlık ekibinin yaptığı kontrole, minibüsün çarpmasıyla yaklaşık 10 metre uzağa savrulan Sipki'nin öldüğü belirlendi. İncelemelerin ardından Sipki'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA

Sürücü Poyraz Y.'yi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

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