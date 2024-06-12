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Adana'da mobilya imalathanesi alevlere teslim: Güçlükle söndürüldü

Adana'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saatte söndürüldü.

08:48 - 12/06/2024 Çarşamba
DHA
Yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.
Yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Yangın, sabah erken saatlerde merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Mobilyacılar Sitesi'nde yer alan bir mobilya imalathanesinde çıktı.

İmalathaneden alevlerin yükseldiğini gören sitenin güvenlik görevlileri durumu 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Köpüklü ve tazyikli su ile alevlere müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık bir saatte kontrol altına aldı.

İş yerinde soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.





#Adana
#Yangın
#Mobilyacılar İmalathanesi
44 dakika önce
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