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Adana haber: Bayram ziyareti faciayla sonuçlandı

Adana'da otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü 4 yaralı

Şanlıurfa'dan bayramlaşmak için Adana'ya gelen ailenin içinde bulunduğu otomobilin boş sulama kanalına düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Ok ailesinin içinde bulunduğu otomobil sulama kanalına uçtu.
Ok ailesinin içinde bulunduğu otomobil sulama kanalına uçtu.

Şanlıurfa'dan bayramlaşmak için Adana'daki akrabalarına gelen ailenin içinde bulunduğu otomobilin boş sulama kanalına uçtu.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ok yönetimindeki 06 DE 4144 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda boş sulama kanalına düştü.

Takla atarak durabilen otomobili görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

  • Kazada yaralanan sürücü Ok ve çocukları Ayşe, Kezman ve ismi öğrenilemeyen oğlu, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne Sahra Ok ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Ok ailesinin, akrabalarıyla bayramlaşmak üzere Şanlıurfa'dan geldikleri öğrenildi.

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