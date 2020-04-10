Gündem Adanada park halindeki plakasız otomobil polisi alarma geçirdi
ADANA

Adana'da park halindeki plakasız otomobil polisi alarma geçirdi

Adana'da işlek bir caddeye park edilen plakasız otomobil, polisi harekete geçirdi. Yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, bir süre sonra aracın yanına gelen Hikmet Çakan, otomobili yeni aldığını, arızalanınca da yol kenarına park edip, işe gittiğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
İhbar üzerine olay yerine bomba imha uzmanı geldi.
İhbar üzerine olay yerine bomba imha uzmanı geldi.

Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde bugün saat 07.30 sıralarında yol kenarında park halinde plakasız otomobili görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi, plakasız ve kapıları kitli otomobilin sahibine ulaşamayınca olay yerine özel eğitimli narkotik köpeği ve bomba imha uzmanı çağrıldı.

DHA
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi, plakasız ve kapıları kitli otomobilin sahibine ulaşamayınca olay yerine özel eğitimli narkotik köpeği ve bomba imha uzmanı çağrıldı.

Caddeyi çift yönlü trafiğe kapatan ekipler, araçta bomba ve uyuşturucu aradı. Yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

DHA
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi, plakasız ve kapıları kitli otomobilin sahibine ulaşamayınca olay yerine özel eğitimli narkotik köpeği ve bomba imha uzmanı çağrıldı.

Arızalanınca bırakmış

Bir süre sonra otomobilin yanına gelen Hikmet Çakan, aracı yeni aldığını ve bu yüzden plakaları da henüz taktıramadığını söyledi.

DHA

Sabah işe giderken otomobilin arıza yaptığını anlatan Çakan, "Arızalanınca bırakıp, işe gittim, Bir saat falan oldu bırakalı. İşe geç kalıyordum, dükkanı açmam lazımdı" dedi. Polis, Çakan'a cezai işlem uyguladı.

Park halindeki plakasız otomobil polisi alarma geçirdi
FOTOĞRAF 10
Title
​Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde bugün saat 07.30 sıralarında yol kenarında park halinde plakasız otomobili görenler, durumu polise bildirdi.
Title
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi, plakasız ve kapıları kitli otomobilin sahibine ulaşamayınca olay yerine özel eğitimli narkotik köpeği ve bomba imha uzmanı çağrıldı.
Title
Caddeyi çift yönlü trafiğe kapatan ekipler, araçta bomba ve uyuşturucu aradı. Yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Title
Bir süre sonra otomobilin yanına gelen Hikmet Çakan, aracı yeni aldığını ve bu yüzden plakaları da henüz taktıramadığını söyledi.
Title
Sabah işe giderken otomobilin arıza yaptığını anlatan Çakan, Arızalanınca bırakıp, işe gittim, Bir saat falan oldu bırakalı. İşe geç kalıyordum, dükkanı açmam lazımdı dedi. Polis, Çakan'a cezai işlem uyguladı.
Title
Title
Title
Title
Title
Park halindeki plakasız otomobil polisi alarma geçirdi
Adana'da işlek bir caddeye park edilen plakasız otomobil, polisi harekete geçirdi. Araçta yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, bir süre sonra aracın yanına gelen sahibi, otomobili yeni aldığını, arızalanınca da yol kenarına park edip, işe gittiğini söyledi.


Abone Ol Google News
Yerli ilaç firması açıkladı

Yerli ilaç firması açıkladı

​Koronavirüs ilacı yoğun bakım hastaları için özel üretildi.
İstanbulda maske dağıtımı başladı

İstanbul'da maske dağıtımı başladı

​SMS'le gelen kodunu veren, maskesini alacak.
Savaşa çıplak elle gönderildiler

'Savaşa çıplak elle gönderildiler'

​İtalya'da 107 doktor hayatını kaybetti.
Issız boğaz

Issız boğaz

​Hava temizlendi, boğazın da rengi değişti...
Fransızın gözünden Türkiye

Fransızın gözünden Türkiye

​Burada maskemiz var, Fransa ve Belçika'da hiçbir şey yok.
Bıraksalar şimdi göreve dönerim

Bıraksalar şimdi göreve dönerim

​Koronavirüsü yenen doktor yaşadıklarını anlattı.
Dayanışmamızı perçinleyecek

Dayanışmamızı perçinleyecek

Erdoğan, Türk Konseyi Başkanlar Toplantısında konuştu.
Sözünü tuttu

Sözünü tuttu

​Arda Turan elinde maskelerle sokağa indi.
Bu sefer <br>kötü örnek oldu

Bu sefer
kötü örnek oldu

​Ronaldo'nun ortaya çıkan görüntüleri tepki çekti.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

​Ev sahibi ve kiracıların dikkatine: Bu dönemde zam yapılabilir mi?
Durdu Amca'ya<br>doğum günü sürprizi

Durdu Amca'ya
doğum günü sürprizi

​Belediyeler büyüklerin gönüllerini alıyor.
Yüz yıl önceki gibi...

Yüz yıl önceki gibi...

ABD'de ölüler yine toplu mezar adasına gömülüyor!
İngiltere'ye de yetiştik

İngiltere'ye de yetiştik

'Koca Yusuf' yine dolu gitti...
Atık sulardan <br>görülecek!

Atık sulardan
görülecek!

​ABD'de yeni bir araştırma yayınlandı.
Güneşi gören<br>parka koştu

Güneşi gören
parka koştu

​Polis tek tek konuşup evlerine gönderiyor, yine geliyorlar.
Kırbaç, sopa, silah...

Kırbaç, sopa, silah...

​Afrika'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara şiddet.
Yıllık izin ısrarı<br>mahkemede bitebilir

Yıllık izin ısrarı
mahkemede bitebilir

​Avans yıllık izin uygulaması tartışmaya açıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.