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ADANA

Adana'da PKK'ya yönelik şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Adana'da terör örgütü PKK adına Suriye'de faaliyet gösterip, yasa dışı yoldan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 5 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

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Haber Merkezi DHA
Adanada PKKya yönelik şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Evlerin demir kapılarını koçbaşı ile kırarak giren ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve yapılanma faaliyetlerini deşifre etme çalışmaları kapsamında daha önce Suriye'de örgüt saflarında görev alıp, sonrasında yasa dışı yollarla ülkeye girerek Adana'da ikamet eden yabancı uyruklu 5 kişiyi tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, şüphelilerin evlerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Evlerin demir kapılarını koçbaşı ile kırarak giren ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ağaç ve beton saksılar kaldırıldı: İstiklal Caddesi araç ve yaya trafiğine açıldı
FOTOĞRAF 24
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İstanbul Valiliğinin güvenlik tedbirlerine yönelik kararı üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, gece boyunca devam eden çalışmalar sonucunda caddedeki ağaç ve saksıları kaldırdı.
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İBB görevlileri, ağaç ve saksıları vinç yardımıyla kamyonlara yükleyerek götürdü.
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Çalışmalar sırasında emniyet ekipleri caddenin kullanılmasına müsaade etmedi.
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Beton saksıları kaldırma ve diğer çevre düzenlemesi çalışmaları nedeniyle dün akşam yaya trafiğine kapatılan İstiklal Caddesi saat 06.00 itibarıyla yeniden yayaların kullanımına açıldı.
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İstiklal Caddesinde 13 Kasım günü yaşanan terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.
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Ağaç ve beton saksılar kaldırıldı: İstiklal Caddesi araç ve yaya trafiğine açıldı
Dün akşam ağaç ve beton saksıların kaldırılması için geçici olarak yaya trafiğine kapatılan İstiklal Caddesi, yeniden yayaların kullanımına açıldı. İBB görevlileri, ağaç ve saksıları vinç yardımıyla kamyonlara yükleyerek götürdü.

Bursa- İstanbul seferlerini yapan deniz otobüslerinde bomba araması yapıldı
FOTOĞRAF 10
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Bursada bu akşam saatlerinde polis ihbar hattına yapılan, Bursa ile İstanbul arasında çalışan deniz otobüslerinde bomba var’ ihbarı, polisi alarma geçirdi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursadan ve İstanbuldan hareket eden deniz otobüslerinde arama yaptırdı.
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Bursadan akşam saatlerinde İstanbula gitmek üzere hareket eden deniz otobüsü ise yapılan ihbar üzerine Yalovanın Armutlu ilçesindeki iskeleye yanaştırıldı.
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Polislerin uyarısından sonra yolcular indirilirken, deniz otobüsünde yapılan aramada bomba ya da herhangi bir olumsuzluğa rastanılmadı. Aramalar tamamlandıktan sonra yolcular Mudanyaya geri getirildi.
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VALİ CANPOLAT: İHBARI YAPAN KİŞİYİ ARAŞTIRIYORUZ Soruları yanıtlayan Bursa Valisi Yakup Canbolat, Akşam saatlerinde Bursa 155 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapıldı. İhbarda, Bursa-İstarbul, İstanbul- Bursa arasında sefer yapan deniz otobüslerinde bomba ihbarı yapıldı. Hemen tedbirlerimizi aldık...
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Bu hatlarda çalışan deniz otobüslerinde arama yaptırdık. Armutlu açıklarındaki deniz otobüsünü bu ilçenin limanına çektirdik. Aramada sonuç çıkmadı. Deniz otobüsü yolcularla Mudanyaya geldi. İhbarın asılsız olduğu anlaşıldı. İhbarı yapan kişiyi araştırıyoruz dedi.
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Bursa- İstanbul seferlerini yapan deniz otobüslerinde bomba araması yapıldı
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Bursa- İstanbul seferlerini yapan deniz otobüslerinde bomba araması yapıldı
Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan, 'Bursa ile İstanbul arasında çalışan deniz otobüslerinde bomba var' yönündeki ihbar, polisi harekete geçirdi. Deniz otobüslerinde yapılan aramalarda bomba ya da herhangi bir tehlike oluşturacak materyale ulaşılamazken, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.


İki oyuncak toplatılıyor

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