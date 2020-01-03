Gündem Adanada polis ekipleri inşaat temelinde oluşan gölde çocukların düşmemesi için nöbet tutuyor
ADANA

Adana'da polis ekipleri inşaat temelinde oluşan gölde nöbet tutuyor

Adana'da polis ekipleri inşaat temelinde oluşan gölde çocukların düşmemesi için nöbet tutuyor

Adana'da yaklaşık 10 gündür devam eden yağmur nedeniyle bir okulun yanındaki inşaat temelinde oluşan gölde çocukların düşerek boğulmaması için polis nöbet tuttu.

Haber Merkezi İHA
Polis ekipleri, inşaat temelinde oluşan gölün başında emniyet şeridi çekerek nöbet tuttu.
Polis ekipleri, inşaat temelinde oluşan gölün başında emniyet şeridi çekerek nöbet tuttu.

Adana’da yaklaşık 10 gündür aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle birçok iş yeri, ikamet, tarla ve yolda su baskınları meydana geldi. Bu nedenle bazı okullarda 3 gün eğitime ara verilmek zorunda kalındı.

Polis, öğrenciler oluşan gölün kenarından güvenli şekilde geçinceye kadar bir yere ayrılmadı.

Bazı okulların hemen yanı başında bulunan inşaat temelleri ise göle döndü. Öğrencilerin okullara giriş-çıkış saatlerinde tehlike oluşturduğu için polis okul önlerine gelerek oluşan gölün kenarına güvenlik şeridi çekip, nöbet tuttu.

Polis, okul önlerine gelerek oluşan gölün kenarına güvenlik şeridi çekip, nöbet tuttu.

Polis, öğrenciler oluşan gölün kenarından güvenli şekilde geçinceye kadar bir yere ayrılmadı.

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