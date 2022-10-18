Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde 121 ruhsatsız silah ele geçirildi

Ekipler ayrıca 4 otomobil, 20 motosiklet ve 3 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu tespit etti.
Denetimlerde, farklı suçlardan aranan 398 şüpheli de yakalandı.
Ekipler ayrıca 4 otomobil, 20 motosiklet ve 3 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu tespit etti.
Denetimlerde, farklı suçlardan aranan 398 şüpheli de yakalandı.
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