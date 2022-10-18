Gündem Adanada polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde 121 ruhsatsız silah ele geçirildi
ADANA

Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde 121 ruhsatsız silah ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 10-16 Ekim'de çeşitli denetimler yaptı. Denetimlerde, ruhsatsız 84 tabanca, 28 av tüfeği ve 9 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 930 mermi ve 801 kartuş bulundu.

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Haber Merkezi AA
Adanada polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde 121 ruhsatsız silah ele geçirildi
Arşiv.

Ekipler ayrıca 4 otomobil, 20 motosiklet ve 3 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

Denetimlerde, farklı suçlardan aranan 398 şüpheli de yakalandı.

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