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ADANA

Adana’da polise molotofla saldıran PKK'lılar tespit edildi: Şafak vakti 10 şüpheli paketlendi

Adana’da terör örgütü PKK’ya yönelik şafak operasyonunda, korsan gösterilerde polise el yapımı patlayıcı, havai fişek ve molotof kokteyli ile saldırdığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA DHA
Adana’da terör örgütü PKK'ya şafak operasyonu.
Adana’da terör örgütü PKK'ya şafak operasyonu.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada örgüt üyesi olduğu ve çeşitli eylemlere katıldığı ileri sürülen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA
Adana’da terör örgütü PKK'ya şafak operasyonu.

POLİSE SALDIRIDA BULUNAN KİŞİLER TESPİT EDİLDİ

  • Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde izinsiz gösterilere katıldığı ve polislere taş, el yapımı patlayıcı (EYP), havai fişek ve molotofkokteylleriyle saldırıda bulundukları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

AA
Adana’da terör örgütü PKK'ya düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınanlar...

Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İHA

İHA

İHA

İHA

İHA

İHA

İHA

İHA

İHA
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