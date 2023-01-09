Adana'da polisi alarma geçiren ihbar: Öğrenciler evlerinin bahçesinde bomba buldu

İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, polis ekipleri yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğu önlemek için çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle, saat 03.00 sıralarında Arnavutköy, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yaklaşık 10 bin metrekarelik alana kurulu kauçuk fabrikasında çıktı.

Arnavutköy'de korkutan yangın: 10 bin metrekarelik fabrika kül oldu

Arnavutköy'de yaklaşık 10 bin metrekarelik alana kurulu olan kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Alevlere teslim olan fabrika itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangıda fabrika ile iki kamyon da kullanılamaz hale geldi.