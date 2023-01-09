Adana'da polisi alarma geçiren ihbar: Öğrenciler evlerinin bahçesinde bomba buldu
Adana Kozan'da evlerinin bahçesinde el bombası bulan öğrenciler, polisi alarma geçirdi. Bomba imha ekipleri yaptıkları incelemelerde bombanın içerisinin boşaltılmış olduğunu belirlerken, el bombası incelemek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Adana'nın Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi Tanrıverdi Sokak üzerinde bulunan tek katlı evin bahçesinde meydana gelen olayda, öğrenciler yaşadıkları evin bahçesinde peçete içerisine sarılmış bir cisim fark etti.
Cismi bombaya benzeten öğrenciler hemen polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Bombanın içerisinin boşaltılmış olduğu belirlendi
Bomba imha ekipleri yaptıkları incelemelerde bombanın içerisinin boşaltılmış olduğunu belirlerken, el bombası incelemek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kozan Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Öte yandan ev sahibinin bir süre önce evi 2 öğrenciye kiraladığı, öğrencilerin 31 Aralık'tan bu yana eve yeni geldiği öğrenildi.