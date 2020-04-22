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ADANA

Adana'da polisi alarma geçiren olay: Mezarın üstünde bebek kıyafeti görenler ihbar etti

Adana'da polisi alarma geçiren olay: Mezarın üstünde bebek kıyafeti görenler ihbar etti

Adana’da bir hemşire, ölen kedisini ormanlık alana bebek gibi gömünce, olayı gören iki kişinin ihbarıyla polis alarma geçti. Olay yeri ekipleri de mezarı açıp baktıklarında kedi ölüsü olduğunu gördü. Polis kediyi mezara yeniden gömüp olay yerinden ayrıldı.

Haber Merkezi İHA
Kedinin gömüldüğü yere bebek kıyafeti konulduğu görüldü.
Kedinin gömüldüğü yere bebek kıyafeti konulduğu görüldü.

Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde oturan iki kişi, bir kadının elinde kazma ve kürekle gelerek ormanlık alana bir şey gömdüğünü gördü. Uzak olduğu için ne gömdüğünü tam göremeyen şahıslar, hemen polisi aradı. Bu arada kadın, olay yerinden ayrıldı.

İHA
Olay yeri ekipleri de mezarı açıp baktıklarında kedi ölüsü olduğunu gördü.

Kadının ayrılmasından sonra olay yerine ulaşan iki kişi, bebek mezarı büyüklüğünde bir yer olduğunu ve üzerine de bebek kıyafeti konulduğunu gördü. Bir süre sonra da olay yerine polis geldi. Polis de mezar şeklindeki yeri görünce bebek gömülmesi ihtimaline karşılık olay yeri ekiplerine haber verildi. Herhangi bir ihtimale karşı olay yerine bomba ekipleri de geldi.

İHA
Polis kediyi mezara yeniden gömüp olay yerinden ayrıldı.

Bu arada bir vatandaş gelerek mezarın bir kedi mezarı olduğunu, az önce bir hemşirenin ağlayarak gömdüğünü söyledi.

Olay yeri ekipleri de mezarı açıp baktıklarında kedi ölüsü olduğunu gördü. Polis kediyi mezara yeniden gömüp olay yerinden ayrıldı.

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