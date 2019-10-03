Adana'da polisleri taşıyan araca saldırı düzenleyen teröristler bombayı bisiklete yerleştirmiş

Adana'da polisleri taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenleyen ve Eskişehir'de bulundukları hücre evine yönelik operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen terör örgütü MLKP üyesi iki teröristin, saldırıda çiviyle güçlendirilmiş plastik patlayıcı kullandıkları ve bunu bisiklete yerleştirip uzaktan kumandayla patlattıkları tespit edildi.

Adana'da 25 Eylül'de bombalı saldırı gerçekleştiren ve 1 Ekim'de Eskişehir'de sahte kimlikle kiraladıkları hücre evinde etkisiz hale getirilen terör örgütü üyesi Fırat Şeran (31) ve Ozan Sökmen'in (28) saldırı hazırlıklarına ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

GÜNDEM Adana'da çevik kuvvet otobüsüne bombalı saldırı

Ölü ele geçirilen teröristlerin parmak iziyle, Adana'daki hücre evinde yapılan incelemede bardak, tabak gibi mutfak gereçlerinden elde edilen parmak izleri eşleşti.

Adana'daki evi kiraladıkları sırada teröristlerden Ozan Sökmen'in "Mert", Fırat Şeran'ın ise "Çağlayan" ismiyle kendilerini daire sahibine tanıttığı öğrenildi.

OYNAT 00:54 Bombalı saldırı düzenleyen terörist perukla keşif yapmış Adana'da özel harekat polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında düzenlenen ve 4'ü emniyet personeli 22 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü MLKP üyesi iki teröristten birinin saldırı öncesi peruk takarak keşif yaptığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırı günü şapkalı olduğu belirlenen teröristin, saldırıdan bir gün önce ise başında perukla bölgede keşif yaptığı belirlendi. BiP'te paylaş

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, saldırının ardından yaklaşık 4 kilometre çapındaki ev, iş yeri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), otobüs, minibüs ve taksilere ait yaklaşık 200 güvenlik kamerası görüntüsünü incelediği belirtildi.

Bomba yüklü bisikleti üst geçit ayağına kilitlemişler

Ekip, elde ettiği görüntülerden teröristlerin saldırıyı bomba yüklü bisikletle gerçekleştirdiğini tespit etti.

Görüntülerde, iki teröristin bombanın bulunduğu bisikleti saldırı noktasına getirip buradaki üst geçidin direğine kilitleyerek uzaklaştığı, daha sonra teröristlerden Ozan Sökmen'in yaklaşık 30 metre mesafede bekleyip servis aracının, patlayıcının bulunduğu noktaya ulaşmasıyla, uzaktan kumandayla infilak ettirdiği belirlendi.

Teröristlerin bombalı saldırı öncesi peruk takarak keşif yaptıkları ortaya çıkmıştı.

Örgütün "mobil eylem timi"nde yer aldıkları belirtilen teröristlerin saldırıda kullandıkları bombanın, çiviyle güçlendirilmiş basınç etkili plastik patlayıcı olduğu bildirildi.

GÜNDEM Adana'daki polis servisine yönelik saldırıyı düzenleyen teröristler öldürüldü

Adana polisinin, yaptığı çalışmayla teröristlerin saldırı sonrası Eskişehir'e kaçtığını tespit edip bulundukları bölgenin bilgisini ilgili emniyet birimleriyle paylaştığı, ardından kaldıkları hücre evinin belirlendiği kaydedildi.

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Terör örgütü PKK çatısı altında "keşif", "istihbarat" ve "bombalı sabotaj eylemi" eğitimi aldıkları değerlendirilen teröristler hakkında, önceki yıllarda Antalya'da refüjde el yapımı patlayıcı bulunmasıyla ilgili de yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

Polis servis aracına bombalı saldırı düzenleyen teröristler, Eskişehir'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilmişti.

Saldırıda 4'ü emniyet personeli 22 kişi hafif yaralanmıştı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Kozan Caddesi'nde, 25 Eylül'de özel harekat polislerini taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırıda, 4'ü emniyet personeli 22 kişi hafif yaralanmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin, terör örgütü MLKP üyesi teröristler Fırat Şeran ve Ozan Sökmen olduğunu belirlemişti.

Görüntülerdeki zanlıların, olay yerinin yakınındaki PTT Evleri Mahallesi'nde müstakil üç katlı evin zemin katını yaklaşık 4 ay önce 600 liraya kiralayıp hücre evi olarak kullandığı tespit edilmişti.

Saldırıdan sonra Eskişehir'e kaçan ve sahte kimlikle ev kiralayan teröristler, ikamete düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirilmişti.

Evde yapılan aramada, bomba yapımında kullanılan malzemeler, döviz, sahte kimlikler, kılık değiştirmede kullanılan eşyalar, elektronik ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.

FOTOĞRAF 18 Merkez Yüreğir ilçesi, Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde Kozan yolu üzerinde bugün saat 07.20'de, Çevik Kuvvet polislerini taşıyan zırhlı servis midibüsünün geçişi sırasında, patlama meydana geldi. İçerisinde 5 polisin bulunduğu servis midibüsünde ve çevredeki diğer araçlarda hasar meydana gelirken, patlama çevrede korku ve paniğe neden oldu. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, ilk bilgilere göre yaralanan 1'i polis memuru, 4'ü sivil, 5 kişi, ambulanslarla yakındaki hastanelere kaldırıldı. Güvenlik şeridi çekilen bölgede Olay Yeri İnceleme ekipleri, patlamanın nedeninin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor. Olay yerine gelerek polis yetkililerinden bilgi alan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, polislerin bulunduğu zırhlı servis midibüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Vali Demirtaş, saldırıda 1'i polis memuru, 5 kişinin yaralandığını, ancak sağlık durumlarının ağır olmadığını belirtti. Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı 1'i polis, 5 yaralı Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı Adana'da, çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı servis midibüsünün geçişi sırasında, patlama meydana geldi. Önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesiyle meydana geldiği belirtilen patlamada, ilk belirlemelere göre 1'i polis memuru, 4'ü sivil, toplam 5 kişi hafif yaralandı. BiP'te paylaş

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