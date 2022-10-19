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ADANA

Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polis ekiplerinin kovalamacayla yakaladığı 3 şüphelinin bulunduğu otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Merkezi AA
Adanada polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı
Arşiv.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı motorize yunus ekibi, devriye görevi sırasında içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler otomobille kaçmaya başladı.

Ekipler, ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalışan şüphelileri yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından yakaladı. Araçta yapılan aramada ön yolcu koltuğu altına gizlenmiş ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 45 mermi bulundu.

Gözaltına alınan sürücü Hasan E. (23) ile araçtaki Yılmaz G. (23) ve Bilal A'nın (25) çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

İfadelerinde aracın kiralık olduğunu belirten şüpheliler, silahtan haberlerinin olmadığını iddia etti.

Polisten kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü takip sonucu yakalandı
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Adana'da saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda asayiş uygulaması yapan polis ekibi, 01 ALB 859 plakalı otomobilin kendilerini görüp, geri döndüğünü ve ters yönde kaçmaya başladığını fark edince 'dur' ihtarında bulundu.
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Polisin ihtarına uymayan sürücü, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na dönüp, Yüreğir ilçesine geçiş yaptı.
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Daha sonra ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan sürücü, başarılı olamayınca Ege Bagatur Bulvarı'nda aracını terk edip, yaya olarak kaçmaya çalıştı.
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Polis, 5 kilometre süren takibin sonunda isminin Fırat Ç. olduğu belirlenen sürücüyü yakaladı.
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Gözaltına alınan sürücünün yapılan kontrollerinde ehliyetsiz ve 0.63 promil alkollü olduğu belirlendi.
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Fırat Ç.'nin yaya olarak kaçarken sulama kanalına silah atmış olabileceği ihtimali üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi.
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Dalgıç polislerin suda yaptığı aramada silaha rastlanmadı. Otomobili, emniyetin otoparkına çeken polis, sürücü Fırat Ç.'ye ise trafik yönünden 13 bin 200 lira para cezası kesti.
Polisten kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü takip sonucu yakalandı
Adana'da uygulama yapan polisleri görünce geri dönüp, ters şeritte kaçan sürücü, 5 kilometrelik takip sonucu yakalandı. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü Fırat Ç.'ye trafik yönünden 13 bin 200 lira para cezası kesildi.

Polisten 40 kilometre kaçan sürücü yakalanınca
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Sarıçam ilçesine D-400 karayolunda sabit yol uygulamasında yapan polis ekipleri, 16 ARL 320 plakalı otomobili ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak otomobilin sürücüsü Hacı Ahmet D. polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
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İhtara uymayıp kaçan Hacı Ahmet D.’in kullandığı aracın plakası ve markası telsiz anonsuyla diğer ekiplere bildirildi. Bunun üzerine ana arterlere ve caddelere polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli otomobili kovalayan polis ekipleri şehir merkezinden otoyola doğru takibini sürdürdü.
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Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) otoyoluna giren sürücü Hacı Ahmet D., 40 kilometrelik kovalamacanın ardından Alparslan Türkeş çıkışında Sarıçam Devriye ekiplerince yakalandı. Sürücü Hacı Ahmet D. ile araçta bulunan 2 kadın kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.
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Ehliyeti olmadığı ve alkollü olduğu kaçtığı belirlenen Hacı Ahmet D., gazetecilerin neden kaçtın ve polislere çarpacaktın sorularına,” Ben hiçbir şeyden kaçmadım. Nereden çarpacağım hani. Dur ihtarını falan görmedim. Ne çarpacağım polislere vatan haini miyim” diye kendisini savundu.
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Sürücü Hacı Ahmet D. ile araçta yolcu konumda bulunan 2 kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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Polisten 40 kilometre kaçan sürücü yakalanınca "Dur ihtarını görmedim” dedi
Adana'da ehliyetsiz sürücü polisin 'dur' ihtarına uymayıp, polis araçlarının üzerine sürerek 40 kilometre boyunca kaçmaya çalıştıktan sonra kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücü, “Ben hiçbir şeyden kaçmadım. Dur ihtarını falan görmedim" diyerek kendisini savundu.

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