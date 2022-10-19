Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

Ehliyeti olmadığı ve alkollü olduğu kaçtığı belirlenen Hacı Ahmet D., gazetecilerin neden kaçtın ve polislere çarpacaktın sorularına,” Ben hiçbir şeyden kaçmadım. Nereden çarpacağım hani. Dur ihtarını falan görmedim. Ne çarpacağım polislere vatan haini miyim” diye kendisini savundu.