Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Evini su basan vatandaşa İSKİ'den 'Bekleyeceksiniz' yanıtı: Her şey güzel olacak diye yola çıktılar ama hiçbir şey güzel olmadı

Avcılar'da sağanak yağışın etkisiyle evini su basan vatandaş, yardım için İSKİ'yi aradığında 'Bekleyeceksiniz' yanıtını aldı. İSKİ'ye tepki gösteren vatandaş, 'Her şey güzel olacak diye yola çıktılar, ama hiçbir şey güzel olmadı' ifadelerini kullandı.