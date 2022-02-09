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ADANA

Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Adana’da şafak vakti terör örgütü DEAŞ yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin koçbaşlarıyla kapılarını kırarak girdikleri evdeki çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
DEAŞ’a yönelik operasyon

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi.

Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklarda özel harekat timleri uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi aldı. Ardından özel harekat timdeki polisler koçbaşlarıyla kapıları kırarak evlere girdi. Eve giren özel harekat timi şüphelilere kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Meteoroloji uyarmıştı: Çatılar uçtu onlarca ağaç devrildi
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Kentte akşam saatlerinde başlayan ve meteorolojik verilere göre saatteki hızı 74 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
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Hamidiye Mahallesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı 18 katlı erkek öğrenci yurdunun çatısı fırtına nedeniyle uçtu.
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Onlarca metre uçan çatı yola düştü. Olay sırasında yoldan geçen araç ya da yayanın bulunmaması olası bir felaketi önledi.
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Polis, öğrenci yurdunun çevresindeki yolları güvenlik nedeniyle ulaşıma kapattı.
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Öte yandan Karaman- Konya yolu ile şehir merkezinde 30 yakın ağaç devrildi. Ekipler uçan çatı ile devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı.
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Karaman'da fırtınada 18 katlı öğrenci yurdunun çatısını uçtu, ağaçları devrildi
Title
Karaman'da fırtınada 18 katlı öğrenci yurdunun çatısını uçtu, ağaçları devrildi
Title
Karaman'da fırtınada 18 katlı öğrenci yurdunun çatısını uçtu, ağaçları devrildi
Title
Karaman'da fırtınada 18 katlı öğrenci yurdunun çatısını uçtu, ağaçları devrildi
Title
Karaman'da fırtınada 18 katlı öğrenci yurdunun çatısını uçtu, ağaçları devrildi
Meteoroloji uyarmıştı: Çatılar uçtu onlarca ağaç devrildi
Karaman'da akşam saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 74 kilometreye ulaşan fırtına hayatı felç etti. Fırtına nedeniyle 18 katlı erkek öğrenci yurdunun çatısı uçtu, 30'a yakın ağaç devrildi.

Bursa'da dört araç birbirine girdi: Bir ölü bir de yaralı var
FOTOĞRAF 12
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Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi.
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Bursa'dan Mudanya istikametine giden Ersel Atmaca (27) idaresindeki 16 BK 039 plakalı otomobil ile aynı istikamette ilerleyen Gürkan Cengiz'in kullandığı 16 MDS 91 plakalı cip, Mehmet Alkış'ın kullandığı 16 AD 991 plakalı minibüs ve İsmail Durak'ın idaresindeki 16 ANV 682 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
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Çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrulan Ersel Atmaca idaresindeki otomobil kaldırıma çarparak, Gürkan Cengiz'in kullandığı cip ise bariyerlere vurarak durabildi.
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. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü Ersel Atmaca, araçta sıkıştı. Kazayı gören yoldan geçen sürücüler Atmaca'nın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilin kapılarını keserek sıkışan sürücüyü çıkardı.
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Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ersel Atmaca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
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Polis ekipleri de yolda başka bir trafik kazası yaşanmaması için önlem aldı. Polisin yaptığı alkol testinde, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan cip sürücüsü Gürkan Cengiz'in 3.39 promil, minibüs sürücüsü Mehmet Alkış'ın ise 2.18 promil alkollü olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerince tedavisi olay yerinde yapılan Gürkan Cengiz ile diğer 2 sürücü polis merkezine götürüldü.
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Öte yandan, başka bir kaza ihtimaline karşı yol trafiğe kapatıldı. Olay yeri çalışmalarının tamamlanması ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Title
Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Title
Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Title
Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Title
Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bursa'da dört araç birbirine girdi: Bir ölü bir de yaralı var
Bursa'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonucu, otomobilde sıkışan 1 sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Polisin yaptığı alkol testinde, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan cip sürücüsü Gürkan Cengiz'in 3.39 promil, minibüs sürücüsü Mehmet Alkış'ın ise 2.18 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kocaeli’de feci kaza: Anne ile baba hayatını kaybetti, kızları ağır yaralandı
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Kaza, İzmit ilçesi Gazanfer Bilge Bulvarı Santral rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Sönmez kontrolündeki 41 AEE 891 plakalı otomobil, havanın yağışlı ve zeminin ıslak olması sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.
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Savrularak önce kaldırıma çarpan ve daha sonrasında ise yaklaşık 1 buçuk metre yüksekliğindeki duvardan düşen otomobil, aile sağlık merkezinin duvarına çarparak durabildi.
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Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan sağlık kontrollerinde anne Pamuk Sönmez’in hayatını kaybettiği belirlendi.
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Baba Murat Sönmez ve kızları Nazlı Sönmez Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba Sönmez’de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Nazlı Sönmez’in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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Kocaeli’de feci kaza Anne-baba öldü, kızları ağır yaralandı
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Kocaeli’de feci kaza Anne-baba öldü, kızları ağır yaralandı
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Title
Title
Kocaeli’de feci kaza: Anne ile baba hayatını kaybetti, kızları ağır yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yaklaşık bir buçuk metre yüksekliğindeki duvardan aşağıya uçtu. Aile sağlık merkezinin duvarına çarparak hurdaya dönen otomobil içerisinde bulunan anne ile baba hayatını kaybederken, kızları ise ağır yaralandı.


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