Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Adanada şafak vakti DEAŞa baskın
ADANA

Adana’da şafak vakti DEAŞ’a baskın

Adana’da şafak vakti DEAŞ’a baskın

Adana'da yapılan şafak vakti operasyonda Suriye'de DEAŞ'a katılarak çatışmalara giren ve örgüt propagandası yapan 6 kişi yakalandı.

Haber Merkezi IHA
Adana'da operasyon
IHA
Adana'da operasyon
Adana'da operasyon
IHA
Adana'da operasyon
Adana'da operasyon
IHA
Adana'da operasyon
Adana'da operasyon
IHA
Adana'da operasyon

Adana’da terör örgütü DEAŞ adına daha önceden çatışmalara katıldığı ve örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen aralarında yabancı uyruklu vatandaşlarında bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla zanlılar gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ’le bağlantısı olan 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp kurumundaki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Gözaltına alınan zanlıların, Suriye’de terör örgütü DEAŞ adına çatışmalara katıldığı, örgüt propagandası, örgüt adına faaliyet ve örgüte eleman kazandırma suçlarından alındıkları öğrenildi.

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