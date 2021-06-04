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Adana'da şaşkına çeviren olay: Kaldırımda yürürken başına merdiven düştü

Adana’da kaldırımda yürüyen bir genç kız, başına merdiven düşmesi sonucu yaralandı. Kanlar içinde kalan genç kız hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Adanada şaşkına çeviren olay: Kaldırımda yürürken başına merdiven düştü
Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesi, Güzelyalı Mahallesinde meydana geldi. Shıla Tacik (23) kız kardeşi Semira Tacik (21) ile eve gitmek için Adnan Kahveci Bulvarındaki kaldırımda yürümeye başladı.

Şikayetçi olmadı

İki kız kardeş K.Y. adlı kişinin reklam panosunda tamirat yaptığı yere geldiği sırada düşen merdiven Shıla Tacik’in başına isabet etti. Kaldırımda yürürken başına merdiven düşen genç kız yaralandı. K.Y. hemen durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Genç kız, olay yerine gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tacik’in durumunun iyi olduğu K.Y.’den de şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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Bu arada, Semira Tacik ise kaldırımda yürürken birden merdivenin kız kardeşinin kafasına düştüğünü ne olduğunu anlamadıklarını söyledi. K.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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