Adana'da şehir eşkıyaları sipariş tartışması yüzünden kafeyi silahla bastı Adana'da korkunç bir olay yaşandı. Çukurova ilçesinde bir kişi, tavuk döner siparişi verirken telefondaki görevliyle tartıştı. Bunun üzerine yanına arkadaşlarını da alarak kafeyi silahla basan grup, döner ustası ve paketçiyi yaraladı.

Haber Merkezi 17 Eylül 2020, 10:41 Son Güncelleme: 17 Eylül 2020, 10:47 AA