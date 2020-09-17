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Gündem Adanada şehir eşkıyaları sipariş tartışması yüzünden kafeyi silahla bastı
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Adana'da şehir eşkıyaları sipariş tartışması yüzünden kafeyi silahla bastı

Adana'da korkunç bir olay yaşandı. Çukurova ilçesinde bir kişi, tavuk döner siparişi verirken telefondaki görevliyle tartıştı. Bunun üzerine yanına arkadaşlarını da alarak kafeyi silahla basan grup, döner ustası ve paketçiyi yaraladı.

Haber Merkezi AA
Adana'da şehir eşkıyaları sipariş tartışması yüzünden kafeyi silahla bastı.
Adana'da şehir eşkıyaları sipariş tartışması yüzünden kafeyi silahla bastı.

Adana'da henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki kafeyi arayarak döner siparişi vermek istedi. Zanlı, döner siparişi sırasında kafe çalışanıyla telefonda tartıştı. Tartışma sonrası iki araçla kafeye gelen yaklaşık 10 kişilik grup tabanca ile ateş açarak döner ustası Murat Düşmez'i bacağından yaraladı.

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  • Kafe sahibi ve diğer çalışanları da darbeden grup, paketçi Mehmet Atlamaz'ı da yaralayarak araçlarla olay yerinden ayrıldı. Yaralılar, ambulans ve özel araçla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Şüpheliler aranıyor

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sevk edildi. İş yeri sahibiyle görüşen polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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