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Adana'da sokak ortasında dehşet: 'Sen ne karışıyorsun' deyince öldürmüş

Adana'da 4 gün önce çıkan kavgada kız kardeşinin kocası Cafer G'yi silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Volkan Ö, tutuklandı.

12:44 - 23/08/2024 Cuma
DHA
Volkan Özdemir, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Volkan Özdemir, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Adana'da sokak ortasında tartıştığı eniştesi Cafer Gültekin'i (35), tabancayla öldüren Volkan Özdemir (38) tutuklandı.


Özdemir'in, ifadesinde,
“Bir daha kardeşime sorun çıkarmamasını söylediğimde, ‘Seni ilgilendirmez, o benim eşim. Sen ne karışıyorsun' diyerek küfretmeye başladı. Sinirden gözlerim karardı"
dediği ortaya çıktı.

Olay, 19 Ağustos'ta saat 21.30 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Gündelik işlerde çalışan Cafer Gültekin'in (35) 2 yıllık eşi S.G. (33), şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk edip, boşanma kararı aldı. Ailesinin evine yerleşen S.G., olay günü eşyalarını toplamak için babasıyla birlikte eve gitti. Bu sırada eve gelen Gültekin, eşinden eve dönmesini istedi. S.G. bu teklifi reddedince Cafer Gültekin, çıkan tartışmada kayınpederini darbetti. S.G., babasıyla birlikte çıkıp, tekrar ailesinin evine döndü.

Durumu öğrenen S.G.'nin fabrika işçisi ağabeyi Volkan Özdemir (38), eniştesi Cafer Gültekin'i telefonla arayıp, konuşmak için olay yerine çağırdı. Parkta buluşan Özdemir ile Gültekin arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Özdemir, eniştesini tabancayla başından vurup, kaçtı. Hastaneye kaldırılan Cafer Gültekin, 2 gün sonra tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Volkan Özdemir'i saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı.

Emniyete götürülen Volkan Özdemir'in, ifadesinde,
“Kız kardeşime kötü davrandığını duydum. Aralarını düzeltmeleri için Cafer'i buluşmaya çağırdım. Bir daha kardeşime sorun çıkarmamasını söylediğimde, ‘Seni ilgilendirmez, o benim eşim. Sen ne karışıyorsun' diyerek küfretmeye başladı. Sinirden gözlerim karardı. Öldürmek istemedim"
dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan Özdemir, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Gültekin çiftinin çocuklarının olmadığı öğrenildi.



#cinayet
#emniyet
#Adana
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