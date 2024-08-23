Adana'da sokak ortasında dehşet: 'Sen ne karışıyorsun' deyince öldürmüş

“Kız kardeşime kötü davrandığını duydum. Aralarını düzeltmeleri için Cafer'i buluşmaya çağırdım. Bir daha kardeşime sorun çıkarmamasını söylediğimde, ‘Seni ilgilendirmez, o benim eşim. Sen ne karışıyorsun' diyerek küfretmeye başladı. Sinirden gözlerim karardı. Öldürmek istemedim"